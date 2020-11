Økonomi og praktiske forhold spænder ben for hurtig EM-udmelding

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: BSV- Fredericia (m) TV3 Sport 14.00/21.00 Dart: Grand Slam 18.45 Håndbold: GOG - RN Löwen (m) TV3 Max 16.45 E-sport: Superligaen 6’eren 19.30 Fodbold: Rumæn.-Danmark (U21) Canal 9 20.45 Fodbold: Kroatien-Portugal Eurosport 1 13.45/22.35 Snooker: Nordirland Open 20.45 Fodbold: Frankrig-Sverige Eurosport 2 13.00 Golf: Ladies European Tour 20.45 Fodbold: Spanien-Tyskland TV 2 Sport X 12.55/18.55 Tennis: ATP Finals



Håndbold. Først sidst på ugen kan Dansk Håndbold Forund (DHF) melde ud, om Danmark bliver vært for hele EM-slutrunden efter Norges afbud mandag, eller om Danmark ligeledes må kaste håndklædet i ringen. Der udestår nogle knaster vedrørende økonomi og praktiske forhold, som DHF skal have afklaret med det europæiske forbund, skriver TV 2. Kulturminister Joy Mogensen (S) oplyser til tv-stationen, at regeringen støtter en afvikling af EM i Danmark.

Motorsport. Søndag skrev Lewis Hamilton historie ved at vinde verdensmesterskabet i formel 1 for 7. gang, men paradoksalt nok står briten uden kontrakt for næste sæson, da hans nuværende med Mercedes udløber i år. Hans teamchef Toto Wolff siger nu til BBC, at parterne vil sætte sig ned en af de nærmeste dage og få formaliteterne på plads, så Hamilton også næste år kører for Mercedes.

Basketball. James Harden er fast besluttet på at forlade Houston Rockets og skrive kontrakt med Brooklyn Nets i den nordamerikanske NBA-liga. Så stålsat er den langskæggede profil, at han ifølge ESPN har afslået et tilbud på 103 millioner dollars for en toårig forlængelse af kontrakt med Rockets.

Fodbold. I alt 16 personer blandt Premier Leagues ansatte og spillere er blevet testet positive for coronavirus i den seneste testrunde. Det oplyser den bedste engelske fodboldrække selv ifølge Ritzau. Det er det højeste antal i en enkelt testrunde, siden sæsonen begyndte i september. Personer, der er testet positive, skal nu isolere sig i ti dage.

Fodbold. Atlético Madrid-angriberen Luis Suarez står til at misse Uruguays hjemmekamp mod Brasilien i VM-kvalifikationen tirsdag efter en positiv coronatest.

Tennis. Ved sæsonfinalen i London besejrede russeren Daniil Medvedev tyske Alexander Zverev i to sæt med cifrene 6-3 og 6-4. Det var første kamp for begges vedkommende i gruppen, der også tæller Novak Djokovic samt Diego Schwartzman fra Argentina.

Fodbold. Mads Døhr Tychosen fra FC Nordsjælland er testet positiv med coronavirus. Han har på grund af en skadespause ikke været i kontakt med holdkammerater eller ledere de seneste syv dage, oplyser superligaklubben ifølge Ritzau.

Fodbold. Omkring halvdelen af holdet og staben omkring de nykårede svenske mestre fra Malmö FF er smittet med coronavirus.