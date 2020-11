Norge opgiver EM og efterlader Danmark som eneste vært

Norges Håndboldforbund har i dag meddelt Det Europæiske Håndboldforbund og Dansk Håndbold Forbund (DHF), at EM i kvindehåndbold, der starter 3. december, ikke kan afvikles i Norge, og der arbejdes derfor nu på højtryk for at finde en alternativ løsning.

Lige nu er Danmark eneste vært for mesterskabet.

Den norske regering har i de seneste uger sået tvivl om mulighederne for et delt EM-værtskab i Norge. I dag har Norges Håndboldforbund og de norske myndigheder så endeligt slået fast, at EM ikke kan forenes med de nuværende, norske Covid-19-restriktioner.

Udmeldingen ærgrer Per Bertelsen, der er formand i Dansk Håndbold Forbund:

»Vi havde selvfølgelig glædet os til, at vi sammen med Norge skulle arrangere dette mesterskab. Der ligger mange, mange timers samarbejde og forberedelse bag planlægningen af et mesterskab, og vi er derfor rigtig kede af, at de norske restriktioner spænder ben for vores gode kolleger i Norges Håndboldforbund«, siger Per Bertelsen i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Vi er allerede i gang med at se på, hvad der kan lade sig gøre i forhold til afviklingen af hele EM i Danmark. Mere kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige. Det er en kæmpe opgave, der ligger foran os, men hvis der er nogen, der kan løse den, så er det mine kolleger i Dansk Håndbold Forbund og alle de fantastiske frivillige«, siger Per Bertelsen i pressemeddelelsen.

Dansk Håndbold Forbund forventer at kunne komme med yderligere information om afviklingen af EM tirsdag 17. november.

Danmark er i forvejen vært for to indledende puljer samt en mellemrunde - alt sammen i Herning.

Norge skulle have afviklet to indledende puljer, en mellemrunde samt finalestævnet i Trondheim.

»Vi har vendt hver eneste sten i håb om at få mesterskabet i Norge. Nu er tiden kommet til at acceptere at det ikke kan lade sig gøre, med de retningslinjer, der gælder her hjemme. Det respekterer vi«, siger formanden for det norske håndboldforbund, NHF, Kåre Geir Lio i en pressemeddelelse.

Ifølge Ekstra Bladet og TV 2 bliver det Kolding, der overtager den norske del af EM-værtskabet, hvis DHF kan blive enige med EHF og den økonomiske side af sagen.