Det belgiske 'bæst' åd de danske fodbolddrenge

Det kan virke tosset at skrive, når kampen nu endte med et nederlag på 4-2. Men Danmark havde faktisk muligheden for at vinde over de belgiske verdensettere, der stort set aldrig taber.

I stedet blev årets sidste landskamp et fint eksempel på, hvad forskellen er på et godt landshold som det danske og så et af dem, der ligger på et højere niveau.

I løbet af 13 minutter i anden halvleg ændrede Romelu Lukaku ikke bare stillingen på måltavlen fra 1-1 til 3-1. Han viste, at han er et bæst i ordets allerbedste betydning. En angriber, som vi i øjeblikket kun kan drømme om at få i dansk fodbold. Først sendte han bolden via Kasper Schmeichels arm og Andreas Christensens fod i nettet. Dernæst brugte han sin imponerende fysik til at skubbe Simon Kjær væk, der eller også er godt bygget, og heade det afgørende mål ind.