Topholdets anfører: Sådan groede ambitioner og drømme sig fast i den sønderjyske jord

Johan Absalonsen har aldrig ventet på, at der skulle falde en appelsin ned på stadionet i Haderslev. Det har aldrig været en selvfølge, men i dag høster SønderjyskE og den 35-årige anfører frugterne af mange års hårdt arbejde. I sommer vandt klubben pokalfinalen, og den rangerer lige nu på førstepladsen i Superligaen.

SønderjyskE har gennemgået en stor forandring, siden Johan Absalonsen skrev kontrakt med de blå løver i 2012 – både hvad angår faciliteter, stadion, baner og tilskuerinteresse. Det er hele rejsen, der gør klubbens succes ekstra sød.

»Det er fedt at have været med til at bygge det op og være en lille brik i det, der gør, at man kan gå fra et niveau i bunden af Superligaen til at kunne spille med om trofæer og ligge i toppen af Superligaen«, siger Johan Absalonsen i bilen på vej hjem til sin familie i Odense.