Topholds sportschef: Jeg vil elske, hvis modstanderne frygter at spille på vores hjemmebane

Det var en overraskelse. I september kom pludselig en meddelelse fra Sønderjysk Elitesport om, at superligaklubben SønderjyskE Fodbold var solgt til en amerikansk investor. Hos mange fodboldfans giver amerikanske overtagelser i fodboldverdenen bange anelser, da fodboldtraditionen i USA stadig er forholdsvis beskeden, men nyheden indebar en vis logik, hvis man ser på udviklingen i en fodboldklub, der i en årrække har stræbt efter at lægge lag på lag for at skabe fremgang.

Med dannelsen af Sønderjysk Elitesport i 2004, hvor de stærkeste kræfter i regionen inden for fodbold, ishockey og håndbold blev samlet, blev der skabt et fællesskab, som gjorde udvikling mulig trods beskedne budgetter. Fodboldklubben nåede sit foreløbige højdepunkt i sæsonen 2015-2016, hvor det blev til sølv i Superligaen efter FC København, men foran FC Midtjylland og Brøndby.

Det er oppe i den ende af superligatabellen, SønderjyskE igen befinder sig i den aktuelle sæson, men det er bestemt ikke et faktum, man tager for givet.