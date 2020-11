Ros fra modstanderen: »Danmark får ikke altid den kredit, som de fortjener«

Fodbold. Belgiens landstræner Roberto Martínez udtrykte utilfredshed med, at Danmark fik udlignet til 1-1 i første halvleg i gårsdagens Nations League-kamp, men giver samtidigt udtryk for stor tilfredshed med en sejr på 4-2. Det danske hold er nemlig slet ikke så ringe endda. »Vi scorede fire gange mod Danmark, og det er ikke tit, at Danmark lukker så mange mål ind«, siger den belgiske landstræner ifølge Ritzau og tilføjer: »Danmark får ikke altid den kredit, som de fortjener, men det er et stærkt hold. De har mange spillere, som er på vej frem, og de har også en gruppe af spillere, som har præsteret i lang tid på et højt niveau. Det kunne man også se ved VM i 2018, hvor de blev slået ud på straffespark af et hold, som endte med at komme i finalen«.

Dagens begivenheder og direkte sport i tv TV 2 Sport

20.00 Håndbold: Skjern-SønderjyskE (m) TV3+

2.15 Am. fodbold: Seattle-Arizona TV3 Sport

19.00 Håndbold: Hannover-Melsungen (m)

20.45Dart: Grand Slam TV3 Max

18.45 Håndbold: Kiel-Barcelona (m) Eurosport 1

13.45/19.45 Snooker: Nordirland Open Eurosport 2

19.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X

12.55/20.50 Tennis: ATP Finals (m) Dagens tv-tip

Ved tennismændenes slutspil i London er der to kampe på programmet i singlerækken. TV2 Sport er med fra kl. 12.55 og 20.50, når kampene Dominic-Thiem-Andrei Rublev og Rafael Nadal-Stefanos Tsitsipas afvikles.

Fodbold. Norge hasteindkaldte reservehold var få sekunder fra at vinde i Østrig, men hjemmeholdet fik udlignet dybt inde i tillægstiden til 1-1 og snuppede dermed førstepladsen i gruppen og oprykning til øverste niveau i Nations League. Anfører Mats Møller Dæhli, der spillede sin første landskamp i et år, var efter kampen meget stolt af det mandskab, han havde ledt. »Staben og træneren havde lagt en fantastisk plan, som vi fulgte. Vi skulle være modige og presse højt, når vi kunne, og forstyrre dem så meget som muligt. Vi skabte også nogle chancer med de gode spillere, vi har«, siger Mats Møller Dæhli ifølge Ritzau til norsk TV2. Norge måtte grundet en positiv coronatest på holdet, udtage en helt ny trup.

Fodbold. Manchester City-spilleren Phil Foden (20 år) fik scoret sine første mål på det engelske landshold, da Island blev slået 4-0 på Wembley i sidste runde af Nations League. De øvrige mål blev sat ind af Declan Rice (21) og Mason Mount (21) – og tilsammen satte trioen en rekord. Ifølge statistiktjenesten Opta var det første gang i 137 år, at tre spillere på 21 år eller yngre scorede i samme kamp for det engelske landshold.

Fodbold. Jonas Wind fra FC København fik sit gennembrud på det danske landshold i nederlaget til Belgien. FCK’eren udlignede til 1-1, da han vakst headede bolden i nettet og serverede senere en oplagt mulighed til Martin Braithwaite. »Jeg gjorde det fornuftigt i kampen. Jeg gik ned i banen, og så skabte jeg plads til Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite. Jeg scorede også, og jeg er fint tilfreds med min indsats«, siger Wind til Kanal 5 og tilføjer: »Jeg har fået tillid fra Hjulmand (landstræneren, red.), og det her var helt klart den største kamp i min karriere, når jeg kunne starte inde for landsholdet mod verdens nummer et«.