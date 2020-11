Dansker beskyldes for »ringe moralsk kompas« få dage før afstemning om international toppost

Formanden for Triatlon Danmark (DTRIF), Mads Freund, vil være præsident for det internationale triatlonforbund (ITU), når der på søndag, 29. november, skal være valg til triatlonsportens mest magtfulde post.

Her stiller Freund op med lovning om at bryde forbundets »dårlige vaner«. For eksempel skal ITU i fremtiden stå for mere klar kommunikation og færre interne uenigheder.

Men ambitionerne klinger hult, mener Thomas Schwartz, der er tidligere bestyrelsesmedlem i DTRIF. Han beskylder nu Mads Freund for at have nægtet demokratisk behandling af dagsordenen, aflyse bestyrelsesmøder med kort varsel samt afvise, at mindretalsudtalelser blev ført til referat.