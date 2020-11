Den norske målmaskine er Europas største talent

Direkte sport i tv Lørdag 21. november TV 2 16.15 Håndbold: KIF Kolding-Aalborg (m) TV 2 Sport 12.55 + 18.55 Tennis: ATP Finals (m) TV3+ 18.30 Fodbold: Tottenham-Manchester City TV3 Sport 13.00 Fodbold: Silkeborg-Helsingør 15.30 Fodbold: Hoffenheim-VfB Stuttgart 18.30 Fodbold: Frankfurt-RB Leipzig 20.30 Fodbold: Hertha Berlin-Dortmund 22.30 Dart: Grand Slam TV3 Max 11.00 Håndbold: Dun. Braila-Viborg (k) 13.30 Fodbold: Newcastle-Chelsea 16.00 Fodbold: Aston Villa-Brighton 18.30 Håndbold: Bergischer-Berlin (m) 21.00 Fodbold: Manchester United-West Bromwich Xee 15.30 Fodbold: Bayern München-Werder Bremen Eurosport 1 10.05 + 13.05 Alpint: World Cup 14.15 Svømning: International League 16.00 Skihop: World Cup 19.45 Snooker: Northern Ireland Open Eurosport 2 11.20 Freestyle: World Cup 13.45 Snooker: Northern Ireland Open TV 2 Sport X 14.00 Fodbold: Levante-Elche 16.15 Fodbold: Villarreal-Real Madrid 18.30 Fodbold: Sevilla-Celta Vigo 21.00 Fodbold: Atl. Madrid-Barcelona Vis mere

Fodbold. Med sine 14 mål i 11 kampe i Champions League har Erling Braut Haaland fået en forrygende gennembrud de seneste 14 måneder, og nu har den 20-årige nordmand fået et håndgribeligt bevis på sit talent. Haaland har modtager Golden Boy-prisen, som den italienske sportsavis Tuttosport har uddelt til Europas største talent under 21 år for første gang med Ansu Fati (Barcelona), Mason Greenwood (Manchester United) og Alphonso Davies (Bayern München) som andre kanidater.

Golf. Efter Emily Kristine Pedersens unikke uge i Saudi-Arabien er der også medgang for de danske golfspillere i USA. Både Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen klarede cuttet i LPGA-turneringen Pelican Women’s Championship, hvor de halvvejs gennem turneringen ligger side om side på en delt 37.-plads. I PGA-turneringen RSM Classic er også Sebastian Cappelen med i weekenden i kraft af en 54.-plads.

Fodbold. Kriminelle hackere har på avanceret vis forsøgt at få adgang til Manchester Uniteds it-systemer, skriver klubben i en pressemeddelelse. »Klubben har handlet hurtigt for at stoppe angrebet og samarbejder nu med eksperter for at undersøge episoden og minimere it-problemerne. Vores it-beskyttelsessystem blev opmærksom på angrebet og lukkede de ramte systemer ned for at begrænse skaden og beskytte data«, skriver Manchester United.

Fodbold. Nystartede Inter Miami CF, der har englænderen David Beckham som ejer og præsident og spillere som Blaise Matuidi og Gonzalo Higuain på holdet, er færdig i det amerikanske MLS-slutspil efter et nederlag på 3-0 til Nashville SC, der havde den tidligere Brøndbyspiller Hany Mukhtar som en af målscorerne.

Fodbold. Et massivt udbrud af coronavirus blandt spillerne på Uruguays landshold har skabt vrede i både Uruguay og europæiske klubber. Som den 16. landsholdsspillere er Diego Godin testet positiv efter at være vendt tilbage til Inter, og Atlético Madrid må undvære Luis Suarez og Lucas Torreira i lørdagens storkamp mod FC Barcelona. Et billede fra en grillfest med deltagelse af 9 spillere, hvoraf de 5 senere er testede positive, har vakt stort postyr, og Sundhedsministeriet i Uruguay har givet fodboldforbundet en bøde på 15.000 dollar (ca. 100.000 kr.) for ikke at overholde retningslinjerne.

Fodbold. Arman Taranis kunne ikke bruges i Sønderjyske, hvor han for halvanden måned siden fik ophævet sin kontrakt med barndomsklubben, men nu har den 19-årige dansker skrevet kontrakt med Premier League-klubben Burnley, hvor han i første omgang skal spille på U23-holdet. »Det er næsten ikke til at tro. Jeg havde ikke troet, at jeg skulle til Storbritannien og få en kontrakt med denne klub«, siger Arman Taranis til Burnleys hjemmeside.