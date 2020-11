Svømmemonster sætter verdensrekord - og bliver lige efter slået af en 40-årig

Direkte sport i tv TV 2 Sport 20.00 Håndbold: KIF Kol.-Holstebro (m) TV3 Sport 14.00/20.00 Dart: Grand Slam 2.10 Am. fodbold: Chicago-Minnesota Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker:- Northern Irel. Open Eurosport 2 18.00 Svømning: International League TV 2 Sport X 13.00/18.55 Tennis: ATP Finals (m)



Svømning. Med 13 guldmedaljer ved de seneste to VM-stævner på langbane har Caeleb Dressel manifesteret sig som verdens for tiden bedste mandlige svømmer, og den 24-årige amerikaner leverede da også den første verdensrekord ved det igangværende ISL i Budapest. I 100 meter medley sejrede Dressel i 49,88 sek., der var 38 hundrededele hurtigere en russeren Vladimir Morosovs rekord fra 2018. Forinden havde Dressel endda sat amerikansk rekord, da han vandt 100 meter fri i 45,20 sek., og kort efter sin verdensrekord satte han endnu en amerikansk rekord med 22,04 sek. i 50 meter butterfly. Ikke desto mindre blev han besejret af den 40-årige brasilianer Nicolas Santos, der med 21,80 sek. var bare 5 hundrededel fra sin egen verdensrekord. Dressels Cali Condors vandt da også semifinalen foran LA Current, mens Iron, der ikke gjorde brug af Emilie Beckmann i mandagens stævne, og Toronto Titans er færdige.

Golf. Danmark har for første gang siden 2016 atter tre kvindelige spillere i top-100 på verdensranglisten. Med søndagens sejr i Saudi Ladies International avancerede Emily Kristine Pedersen 28 pladser, så hun nu er nr. 89. Det placerer hende mellem Nanna Koerstz Madsen, der fremdeles er nummer 68, og Nicole Broch Larsen, der med en tilbagegang på 2 pladser er nr. 94. Hos mændene er Rasmus Højgaard som nummer 80 fremdeles bedste dansker efter en uge, hvor kun nyprofessionelle John Axelsen med en 9.-plads og Nicklas Nørgaard Møller med en 14.-plads på den europæiske Challenge Tour scorede danske ranglistepoint. Fra på torsdag udgør Joachim B. Hansen, Benjamin Poke og Nicolai Højgaard den danske deltagelse i European Tour-turneringen Joburg Open.

Tennis. Verdensetteren Novak Djokovic fik en fin start på ATP-finalen i London, da han besejrede verdens nummer 9, argentineren Diego Schwartzman, 6-3, 6-2. Senere i dag spiller tyskeren Alexander Zverev mod russeren Daniil Medvedev i samme gruppe.

Coronavirus. Et skærpet svensk forsamlingsforbud betyder, at der ikke længere kan være tilskuere sportsbegivenheder i Sverige. Den hidtidige restriktion på forsamlinger på maksimalt 300 personer lyder nu på 8 personer. »Dette er et meget klart signal til enhver i vores land om, hvad der kommer til at gælde fremover. Gå ikke i gymnastiksalen, gå ikke på bibliotek og arranger ikke middag derhjemme«, siger den svenske statsminister, Stefan Löfven.

Javier Mascherano har slidt mange græstæpper op i løbet af sin lange karriere. Her er han i aktion for FC Barcelona i en Champions League-kamp mod FC København. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Fodbold. Den argentinske midtbaneslider Javier Mascherano har meddelt, at han stopper sin glorværdige karriere. Nu 36-årige Mascherano sluttede sine mange år på internationalt topplan i hjemlandet hos Estudiantes, men før det nåede han blandt andet at spille hos de europæiske topklubber Liverpool og FC Barcelona. Med den spanske storklub vandt han i 2011 og 2015 Champions League. Midtbaneslideren nåede 147 landskampe, hvilket er argentinsk rekord, og blandt højdepunkterne var VM-finalen i 2014, hvor han spillede samtlige 120 minutter i 1-0-nederlaget til Tyskland. I 2004 og 2008 blev han olympisk mester.

Atletik. EM i 2024 skal afvikles i Rom. Det har Det Europæiske Atletikforbund afgjort på et møde, hvor valget stod mellem den italienske hovedstad og Katowice-Silesia i Polen.

Fodbold. Generalforsamlingen i Dansk Fodbolddommer Union (DFU) endte i kaos, da en samlet bestyrelse undervejs mod forventning valgte at gå af og dermed udløste en ekstraordinær generalforsamling 12. december, skriver fyens.dk. Der har i et stykke tid været splittelse mellem DFU’s 23 dommerklubber. Uenigheden har gået på, hvor tæt DFU skulle samarbejde med Dansk Boldspil-Union og lokalunionerne ligesom der har været uenighed om udstyrssponsor til dommerne.

Atletik. Det Internationale Atletikforbund uafhængige etiske komité har anket frifindelsen for en dopingforseelse af verdensmesteren i 400 meter løb, Salwa Eid Naser, til sportsdomstolen, Cas. Naser blev frikendt for at have forbrudt sig mod de såkaldte whereabouts-reger, hvorefter atleter skal opgive, hvor de befinder sig af hensyn til dopingkontrollanter. Løberen missede tre besøg indenfor et år, og det takseres som værende lig med en overtrædelse af dopingreglementet. Det lykkedes dog Bahrain-løberen at forklare sig ud af et af de missede forsøg ved at forklare, at dopingkontrollanten havde banket på et skab i stedet for hendes dør.

Cykling. Kraftige forlydender i cykelsportskredse tilkendegiver nu, at det lukningstruede sydafrikanske WorldTour-mandskab NTT, som blandt andre Bjarne Riis og Michael Valgren sagde farvel til i den forgangne uge, alligevel fortsætter i 2021. Det skulle være lykkedes holdejeren Douglas Ryder at finde en ny hovedsponsor, hvilket tegner opmuntrende perspektiver for de otte ryttere – blandt andre den belgiske timeverdensrekordholder Victor Campenaerts, den italienske veteran Domenico Pozzovivo og den 23-årige talentfulde dansker Anders Stokbro – der har kontrakt med Ryder for den kommende sæson.

Fodbold. Kasper Schmeichel er tvivlsom til onsdagens Nations League-kamp mod Belgien. Den danske keeper måtte lade sig skifte ud af søndagens opgør mod Island efter at han havde fået et knæ i hovedet, og hvis der er den mindste tvivl om Schmeichels tilstand, spiller han ikke onsdag, oplyser landstræner Kasper Hjulmand. Til gengæld er Joakim Mæhle, der forlod Brøndby Stadion på krykker efter sejren i testkampen mod Sverige i sidste uge, klar igen.

Fodbold. Jens Stryger Larsen har forladt den danske landsholdslejr og er rejst til hjem til Udinese, hvor han spiller til hverdag, skriver Dansk Boldspil-Union på twitter. Dermed går Den danske forsvarsspille glip af onsdagens landskamp mod Belgien efter aftale med Serie A-klubben. »Stryger er på vej tilbage efter en længere skadesperiode, så vi har aftalt at spare ham«, siger landstræner Kasper Hjulmand i meddelelsen. Jens Stryger Larsen fik fuld tid i søndagens sejr på 2-1 over Island i Nations League.

Håndbold. Allison Pineau, der blev kåret til verdens bedste i 2009, har brækket næsen og er dermed tvivlsom til EM i Danmark i december. Frankrig er forsvarende europamester og blandt andet i indledende pulje med de danske værter.

Fodbold. Vendsyssel FF genoptager sæsonen, skriver klubben på Twitter. »Den ufrivillige kamppause fra vores side blev heldigvis ikke så lang. Det er nemlig blevet besluttet, at vi genoptager sæsonen på lørdag, hvor vi skal en tur til Hvidovre for igen at spille om point til tabellen i 1. Division«, skriver klubben. Vendsyssel har ikke været i kamp, siden der blev indført en restriktioner i Nordjylland for at undgå spredning af en muteret udgave af coronavirus fra mink.