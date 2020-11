Bayern og Manchester City er videre i Champions League

Champions League Onsdagens kampe Gruppe A Atletico Madrid - Lokomotiv Moskva 0-0 Bayern München - RB Salzburg 3-1 1-0 Robert Lewandowski (43) 2-0 Kingsley Coman (52) 3-0 Leroy Sané (68) 3-1 Mërgim Berisha (73). Udvist: Marc Rocca, Bayern (66) Gruppe B Bor. Mönchengladbach - Shakhtat Donetsk 4-0 1-0 Lars Stindl (straffe 17) 2-0 Nico Elvedi (34) 3-0 Breel Embolo (45) 4-0 Oscar Wendt (77) Inter - Real Madrid 0-2 0-1 Eden Hazard (straffe 7) 0-2 selvmål af Achraf Hakimi (59). Udvist: Arturo Vidal, Inter (33) Gruppe C Olympiakos - Manchester City 0-1 0-1 Phil Foden (36) Marseille - FC Porto 0-2 0-1 Zaidu Sanusi (39) 0-2 Sergio Oliveira (straffe 72). Udvist: Marko Grujic, Porto (67) og Leonardo Balerdi (70) Gruppe D Liverpool - Atalanta 0-2 0-1 Josip Ilicic (60) 0-2 Robin Gosens (64) Ajax - FC Midtjylland 3-1 1-0 Ryan Gravenberch (47) 2-0 Noussair Mazraoui (49) 3-0 David Neres (66) 3-1 Awer Mabil (straffe 81). Udvist: Erik Sviatchenko, FCM (90) Vis mere





Fodbold. Bayern München gjorde Chelsea, Sevilla, Barcelona, Juventus og Manchester City selskab i kategorien ’klar til ottendedelsfinalerne’ på en Champions League-aften med fire straffespark og fem røde kort. Bayern fik den ene udvisning til Marc Roca, men vandt ikke desto mindre 3-1 over Red Bull Salzburg, der havde Rasmus Nissen Kristensen som oplægger til Mergim Berishas reduceringsmål. Robert Lewandowski indledte målscoringen og er nu med 71 mål på en delt tredjeplads efter Cristiano Ronaldo (131) og Lionel Messi (118) på alle tiders topscorerliste i turneringen.

Christian Eriksen kom ind efter 85 minutter, da Inter var 10 mand efter Arturo Vidals udvisning for brok i 33. minut. Da havde Eden Hazard scoret på et straffespark begået mod Nacho, og indskiftede Rodrygo gjorde det i 2. halvleg til 2-0 med en flugter, som Achraf Hakimi fik snittet i eget mål.

Der var to røde kort i Marseille, hvor Lazio vandt 2-0 og dermed skal bruge ét point i de sidste to kampe for at følge Manchester City videre til ottendedelsfinalerne fra gruppe C. Marseille satte derimod CL-rekord ved at tabe den 13. kamp i træk i turneringen.

Foto: Alkis Konstantinidis/Ritzau Scanpix

Fodbold. Manchester City blev som femte hold klar til ottendedelsfinalerne i Champions League efter verdens største 1-0-sejr ude over Olympiakos. Skudstatistikken endte på at være 21-2, men Phil Fodens scoring efter 35 minutter blev den eneste i den opsigtsvækkende ensidige kamp. Tirsdag sikrede Chelsea, Sevilla, Barcelona og Juventus sig avancement inden de to sidste gruppekampe. Andreas Poulsen, der sidste sæson var udlejet til Austria Wien, har fortsat sin førsteholdsdebut tilgode, men den 21-årige venstrekantspiller havde fået plads på reservebænken hos Borussia Münchengladbach, der med fire forskellige målscorere vandt 4-0 over Shakhtar Donetsk.

Håndbold. Efter tre nederlag i træk formåede Aalborg med en udesejr på 32-30 at tilføje ungarske Veszprem sæsonens første nederlag i Chanmpions League. Aalborg var foran med syv mål, 14-7, i løbet af første halvleg, og efter 19-17 ved pausen blev føringen udbygget til med 5 mål med 10 minutter tilbage, inden det blev spændende til sidst, da Henrik Møllgaard var blevet udvist for tredje gang. Veszprem havde flere chancer for at udligne, inden Buster Juul i sidste sekund scorede kampens sidste mål.

Fodbold. Uefa har dømt Ukraine som taber med 3-0 af Nations League-kampen mod Schweiz, der ikke blev afviklet pga. adskillige positive coronatest i den ukrainske landsholdstrup. Uefa’s afgørelse betyder, at Ukraine rykker ud, mens Schweiz bliver i League A, men det ukrainske fodboldforbund agter at anke dommen til Den Internationale Sportsdomstol, Cas.

Olympisk. Yderligere to medaljetagere fra OL i 2012 er med 8 års forsinkelse blevet frataget deres medaljer, efter at være blevet afsløret som dopingsyndere i en ny test af deres prøver fra dengang. I alt tre rumænske vægtløftere er blevet diskvalificeret. Det koster Roxana Cocos sølvmedaljen i kvindernes 69 kg-klasse og Razvan Martin bliver frataget sin bronzemedalje i mændenes 69 kg-klasse. Gabriel Sincraians positive dopingprøve betyder udelukkelse for livstid, da det var hans tredje dopingforseelse. Med de 3 nye afsløringer er i alt 77 atleter fra legene i London blevet afsløret for brug af doping.

Fodbold. Når Atlético Madrid i aften møder Lokomotiv Moskva i Champions League er det endnu en gang uden Diego Costa. Den spanske angriber med brasilianske rødder er ramt af en blodprop i højre ben, skriver klubben på Twitter.

Golf. Emily Kristine Pedersen blev mødt af en nedslående besked, da hun efter sine to sejre i Saudi-Arabien i denne uge ankom til Spanien for at deltage i sæsonfinalen på Ladies European Tour, hvor hun allerede har sikret sig førstepladsen på sæsonranglisten Race to Costa del Sol. Den forventede bonus for den samlede sejr på 125.000 euro er imidlertid blevet reduceret til 20.000 euro, altså en forskel på næsten 800.000 kr. Emily Kristine Pedersen siger til Golfbladet, at hun er »ærgerlig og overrasket« over den reducerede bonuspulje, som hun ikke kendte til, men LET oplyser til Golfbladet, at det blev meddelt spillerne i et nyhedsbrev i august.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

MMA. Mark O. Madsen sætter karrieren i kampsport i bero. Det sker efter, at Madsens hustru og promotor har fået konstateret sklerose. Den tidligere OL-medaljevinder i brydning var ellers blevet tilbudt en plads i Ultimate Fighting Championship (UFC) til januar, hvor den kendte og berygtede Conor McGregor optræder. Mark O. Madsen er gået benhårdt efter en plads blandt de bedste MMA-fightere, men det har han valgt at takke nej til.

»Vi har taget en fælles beslutning om, at jeg holder pause fra MMA. I første omgang skal vi sammen med læger finde ud af, hvordan sygdommen og symptomerne skal behandles«, siger Mark O. Madsen ifølge Ritzau.

Håndbold. I lørdags havde Lemvig-Thyborøn besøg af GOG. Emil Madsen fra GOG blev efterfølgende testet positiv for coronavirus. Nu er Mark Nikolajsen fra Lemvig-Thyborøn, som Emil Madsen var i nærkontakt med på banen, også testet positiv. Men på trods af nye smittetilfælde spiller Lemvig Thyborøn imod Kolding IF onsdag aften.

»Vi har gjort, hvad der står i vores magt for, at vi kunne få flyttet kampen. Vi kan ikke gøre mere. Begge klubber har været helt enige om, at kampen skulle flyttes, men det har Dansk Håndbold Forbund (DHF) sagt nej til«, siger Flemming Nielsen, der er direktør i Lemvig-Thyborøn Håndbold, til TV2 SPORT.

Fodbold. Den danske landsholdsspiller Sofie Svava skriver kontrakt med de tyske mestre fra Wolfsburg efter halvandet år i svenske FC Rosengård. Sofie Svava er ifølge Aftonbladet blevet solgt for omkring 730.000 kroner.