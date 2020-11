Konens sygdom tvinger dansk MMA-stjerne til at sætte karrieren i bero

MMA. Mark O. Madsen sætter karrieren i kampsport i bero. Det sker efter, at Madsens hustru og promoter har fået konstateret sklerose. Den tidligere OL-medaljevinder i brydning var ellers blevet tilbudt en plads i Ultimate Fighting Championship (UFC) til januar, hvor den kendte og berygtede Conor McGregor optræder. Mark O. Madsen er gået benhårdt efter en plads blandt de bedste MMA-fightere, men det har han valgt at takke nej til.

»Vi har taget en fælles beslutning om, at jeg holder pause fra MMA. I første omgang skal vi sammen med læger finde ud af, hvordan sygdommen og symptomerne skal behandles«, siger Mark O. Madsen ifølge Ritzau.

Fodbold. Christian Eriksen rygtes til Real Madrid. Det skriver italienske og spanske medier, herunder Football Italia og AS. Det er ikke nogen hemmelighed, at den 28-årige fodboldspiller fra Middelfart har haft svært ved at leve op til forventningerne i Inter. Samlet set har Eriksen scoret fire mål i 33 kampe siden skiftet fra Tottenham i januar. Det har fået rygterne om et klubskifte til at brede sig som ringe i vandet. De spanske medier peger på en byttehandel mellem danskeren og Isco fra Real Madrid. Den spanske midtbanespillers agent har bekræftet, at Isco ønsker at prøve lykken i en anden liga. Men rygtet om en byttehandel med Eriksen giver Real Madrids cheftræner, Zinedine Zidane, ikke meget for.