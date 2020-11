Lit de parade: Millioner får mulighed for at sige farvel til deres fodboldgud Maradona

Fodbold. Fra torsdag til lørdag vil den afdøde legende Diego Armando Maradonas lig ligge på lit de parade i præsidentpaladset i Buenos Aires, så den argentinske befolkning kan sige et sidste farvel til koryfæet. Det oplyser en talsmand for præsidenten til nyhedsbureauet AFP. Torsdag ventes mindst en million mennesker at gå forbi Maradonas kiste for at sige farvel, oplyser en regeringskilde ifølge avisen The Guardian.

Fodbold. Fra Napoli, hvor Maradona opnåede store triumfer fra 1984-1991, forlyder det, at San Paol-stadion nu skal opkaldes efter manden, der i 1987 og 1990 sikrede SSC Napoli klubbens hidtil eneste italienske mesterskaber.

Direkte sport i tv Torsdag 26. november TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Danmark-Norge (k) TV3 Sport 18.00 Amerikansk fodbold: Detroit-Houston 22.30 Amerikansk fodbold: Dallas-Washington 02.15 Amerikansk fodbold: Pittsburgh-Baltimore TV3 Max 18.30 Fodbold: Viborg-Silkeborg 20.45 Håndbold: Barcelona-Kiel (m) 6’eren 18.55 Fodbold: Braga-Leicester 21.00 Fodbold: Rangers-Benfica CANAL 9 18.55 Fodbold: Molde-Arsenal 21.00 Fodbold: Tottenham-Ludogorets Eurosport 1 15.00 Billard: Snooker - UK Championship 17.35 Alpint: World Cup 20.00 Billard: Snooker - UK Championship Eurosport 2 14.30 Golf: European Tour (k) Vis mere

Fodbold. De fire første kampe i Champions League har været nogle lærerige opgaver for spillerne på det danske mesterhold FC Midtjylland. Det siger FCM-træner Brian Priske ifølge Ritzau efter onsdagens 1-3-nedtur mod Ajax. »Når vi skal hive noget erfaring ud til næste gang, vi står i gruppespillet – forhåbentlig allerede næste år – så er vi blevet klogere på, hvad der skal til. Spillerne er blevet klogere på, hvad der kræves af dem for at præstere i 90 minutter«, siger Priske og tilføjer: »Vores tilgang til de to sidste kampe bliver langt hen ad vejen at hive så meget erfaring ud af dem og prøve at levere nogle præstationer, som er sat sammen over 90 minutter«.

Fodbold. Liverpool tabte i den anden kamp i gruppe D på hjemmebane med 0-2 til Atalanta, der således holdt sig inde i kampen om avancement i en gruppe, der toppes af Liverpool med 9 point, mens Ajax og Atalanta har 7 point. Det var skader, der kostede Liverpool et bedre resultat, mener manager Jürgen Klopp. »Efter første halvleg plejer man at have fundet rytmen, men for nogle af spillerne, der ikke har spillet længe, var det ret intenst. Vi fandt aldrig en vej ind i kampen«, lyder det fra Klopp ifølge Ritzau.

Fodbold. Efter færdiggørelsen af 4. runde i Champions League-gruppespillet er 6 af 16 hold allerede videre til knockoutfasen: Bayern München (gruppe A), Manchester City (C), Chelsea (E), Sevilla (E), FC Barcelona (G) og Juventus (G). De sidste runder afvikles i de to kommende uger.