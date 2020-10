Juventus-angriber får tre mål underkendt af VAR på en aften med Barca-sejr, 5-0 til United og syv straffespark

Champions League Aftenens kampe Gruppe E Krasnodar-Chelsea 0-4 0-1 Callum Hudson-Odoi (37) 0-2 Timo Werner (straffe 76) 0-3 Hakim Ziyech (79) 0-4 Christian Pulisic (90) Sevilla-Rennes 1-0 1-0 Luuk de Jong (55) Gruppe F Club Brugge-Lazio 1-1 0-1 Joaquin Correa (14). 1-1 Hans Vanaken (straffe 42) Dortmund-Zenit St. Petersburg 2-0 1-0 Jadon Sancho (straffe 78) 2-0 Erling Braut Håland (90) Gruppe G Ferencvaros-Dinamo Kijev 2-2 0-1 Viktor Tsygankov (straffe 28) 0-2 Carlos De Pena (41) 1-2 Tokmac Chol Nguen (59) 2-2 Franck Boli (90). Udvist: Serhiy Sydorchuk, Dinamo Kiev (86) Juventus-Barcelona 0-2 0-1 Ousmane Dembélé (14) 0-2 Lionel Messi (straffe 90). Udvist: Merih Demiral, Juventus (85) Gruppe H Basaksehir-Paris SG 0-2 0-1 og 0-2 Moise Kean (64 og 79) Manchester United-RB Leipzig 5-0 1-0 Mason Greenwood (21) 2-0 og 3-0 Marcus Rashford (74 og 78) 4-0 Anthony Martial (straffe 87) 5-0 Marcus Rashford (90) Vis mere





Fodbold. Tre gange jublede Juventus’ spanske angriber Alvaro Morata over at have scoret mod Barcelona. Tre gange satte Danny Makkelie fingeren på sin øresnegl, mens han lyttede til en melding fra VAR-rummet, og tre gange stak den hollandske dommer armen i vejret og markerede for offside. Så istedet vandt Barcelona, i øvrigt ganske fortjent, 2-0 over Juventus, der var uden den coronaramte Cristiano Ronaldo. Ousmane Dembele scorede til 1-0, da hans hans afslutning ramte Federico Chiesa og sejlede i mål, inden Lionel Messi i overtiden udnyttede et straffespark begået mod indskiftede Ansu Fati.

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix Som traditionen byder fik Marcus Rashford en kampbold med hjem efter 3 mål mod RB Leipzig.

Som traditionen byder fik Marcus Rashford en kampbold med hjem efter 3 mål mod RB Leipzig. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Aftenens største vinder var Manchester United, der vandt 5-0 over RB Leipzig med Yussuf Poulsen på banen i hele kampen. Marcus Rashford kom efter 63 minutter ind i stedet for 1-0-målscoreren Mason Greenwood og scorede Champions League-sæsonens første hattrick med mål efter 74, 78 og 90 minutter.

Mens både Martin Braithwaite for Barcelona og Mikkel Duelund for Dinamo Kijev, der trods en 2-0-føring spillede 2-2 mod Ferencvaros, forblev på bænken, kom Thomas Delaney ind efter 84 minutter, da Borussia Dortmund skulle forsvare 1-0 føringen efter Jason Sanchos straffespark mod Zenit St. Petersborg. Erling Håland gjorde det til resultatet 2-0, og nordmanden har nu scoret 12 mål i 109 Champions League-kampe.

Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix Med dette hug med venstrebenet blev Moise Kean dobbelt målscorer for Paris SG i Champions League, hvor den 20-årige italiener ikke tidligere har scoret.

Med dette hug med venstrebenet blev Moise Kean dobbelt målscorer for Paris SG i Champions League, hvor den 20-årige italiener ikke tidligere har scoret. Foto: Tolga Bozoglu/Ritzau Scanpix

Fodbold. Jorginho brændte straffespark efter et kvarter, men Chelsea vandt alligevel 4-0 i Rusland over Krasnodar med fire forskellige målscorere i onsdagens tidlige Champions League-kamp, hvor 19-årige Callum Hudson-Odois føringsmål var et gevaldigt drop af Matvey Safonov. Andreas Christensen forblev på bænken for Chelsea hele kampen. Neymar måtte udgå med en skade efter 26 minutter, da Paris SG vandt en anden favoritsejr i Tyrkiet med 2-0 over Basakhsehir. Den 20-årige italiener Moise Kean blev med sine første europæiske mål dobbelt målscorer i anden halvleg med et hovedstød efter hjørnespark og en kontrascoring med venstrebenet.

Fodbold. Det bliver ikke til et møde mellem Cristiano Ronaldo og Lionel Messi i den første kamp mellem Juventus og FC Barcelona i Champions League-gruppespillet. Juventus har onsdag offentliggjort truppen, og her fremgår det, at Juventus stiller op uden Ronaldo. Det skyldes, at Ronaldo for tredje gang er testet positiv for corona og stadig befinder sig stadig i isolation i sit hjem i Italien, hvorfra han har sendt en hilsen på Instagram. Som frontangribere har Juventus udtaget Álvaro Morata og Paulo Dybala. Og holdet råder også over offensive midtbanespillere som Federico Chiesa og Dejan Kulusevski.

Fodbold. Champions League-opgøret mellem Juventus og Barcelona bliver også uden Philippe Coutinho, der blev skadet i Barcelonas ligakamp mod Real Madrid i søndags. Brasilianeren har også meldt afbud til to VM-kvalifikationskampe i november mod Venezuela og Uruguay, hvilket har givet plads i truppen til Lucas Paqueta fra Lyon, der er forfremmet fra Brasiliens olympiske mandskab.

Fodbold. Josep Maria Bartomeu annoncerede tirsdag aften sin afgang som FC Barcelonas præsident og fortalte i samme ombæring, at klubben havde sagt ja til en plads i ny europæisk superliga. Det sker ugen efter, at Sky Sports på baggrund af unavngivne kilder skrev, at Liverpool og Manchester United er i dialog om en superturnering, der kan få deltagelse af op til 18 klubber fra England, Frankrig, Tyskland, Italien og Spanien. Ifølge det britiske medie vil storklubberne deltage i turneringen fremfor Champions League, men stadig være med i deres nationale ligaer.

Det kan de dog glemme alt om, fastslår Dansk Boldspil-Unions (DBU) formand, Jesper Møller, der også er medlem af Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) eksekutivkomité. »De klubber, der hellere vil spille i et andet, lukket system, kan ikke være en del af aktiviteterne i Fifa (Det Internationale Fodboldforbund), Uefa eller de nationale forbund. Det håber jeg, at de er klar over. Man kan glemme alt om at spille i sin egen lukkede turnering og samtidig spille i en national liga. Det er enten-eller efter de nuværende regler«, siger Jesper Møller.

Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix Skandalerne klæber til NFL-spilleren Antonio Brown, som alligevel kan se frem til snart at optræde på højeste niveau.

Skandalerne klæber til NFL-spilleren Antonio Brown, som alligevel kan se frem til snart at optræde på højeste niveau. Foto: Michael Reaves/Ritzau Scanpix

NFL. 32-årige Antonio Brown er dømt for overfald og sigtet for voldtægt samt trusler mod offeret. Med andre ord er han ikke ligefrem prototypen på det, som NFL ønsker som en rollemodel i ligaen. Alligevel har Tampa Bay Buccaneers valgt at hive den tidligere stjernereceiver ind fra kulden og give ham en kontrakt for resten af sæsonen, hvor der er spillet 7 af 16 grundspilskampe. Brown kan dog tidligst komme i aktion i holdets niende kamp, da han afsoner otte kampes karantæne for flere brud på NFL’s etiske kodeks for spillerne. I 2018 greb Antonio Brown 15 touchdowns for Pittsburgh Steelers og blev anset som en af ligaens absolut bedste receivere efter flere sæsoners imponerende præstationer. Nu skal han, ligesom i sin tid hos New England Patriots, igen gribe bolde fra veteran-quarterbacken Tom Brady.

Cykling. Præsentationen af den kommende Tour de France-rute er normalt en stor begivenhed med de største ryttere, sponsorer og verdenspressen til stede. Sådan bliver det ikke i år. Årsagen er ikke overraskende den hærgende coronapandemi. Frankrig er hårdt plaget for tiden og er et af mange lande, som har strammet restriktionerne. Det har fået Tour-arrangøren ASO til at udskyde ruteoffentliggørelsen nogle dage og samtidig gøre den digital. »Af hensyn til den nuværende folkesundhedssituation, der konstant tvinger regeringen til at træffe nye beslutninger i kampen mod covid-19, har arrangørerne af Tour de France besluttet ikke at afsløre 2021-udgavens rute på Palais des Congrès torsdag 29. oktober 2020«, lyder det på letour.fr. I stedet vil man 1. november livestreame rutepræsentationen på den franske tv-kanal Stade 2, mens rettighedshaverne i de respektive lande også kan sende det.

Atletik. Den amerikanske sprinter Christian Coleman er regerende verdensmester på 100 meter, men guldmedaljen har næppe meget fokus lige nu. Tirsdag blev den 24-årige amerikaner idømt to års karantæne af Atletikkens Integritetsenhed (AIU) for i tre tilfælde på et år ikke at have oplyst korrekt om sine whereabouts i forbindelse med dopingtest. Den dom er Coleman ikke tilfreds med, og en appel er på vej. Det oplyser hans manager, Emanuel Hudson fra firmaet HSI. På firmaets Twitter-profil skriver han: »Beslutningen fra disciplinærinstansen, som er skabt under World Athletics’ regler, er uheldig og vil øjeblikkeligt blive anket til Den Internationale Sportsdomstol (CAS)«.

Håndbold. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og andre, som ikke ønsker at se Danmark lægge haller eller baner til diverse udenlandske holds kampe for at undgå coronakarantæne i hjemlandet, kan i første omgang ånde lettet op. Den norske håndboldklub Vipers Kristiansand pønsede på at flytte holdets to Champions League-opgør mod russiske Rostov-Don til Danmark for at undgå at skulle i karantæne, når holdet returnerede fra kampen i Rusland. Det bliver dog ikke til noget, da russerne ikke ønsker at spille på neutral grund.

Foto: Maxx Wolfson/Ritzau Scanpix Dodgers-spillerne fejrer sejren over Tampa Bay Rays og triumfen i World Series.

Dodgers-spillerne fejrer sejren over Tampa Bay Rays og triumfen i World Series. Foto: Maxx Wolfson/Ritzau Scanpix

Baseball. Det er godt at være sportsfan i Los Angeles for tiden. For nylig sikrede Los Angeles Lakers sig NBA-mesterskabet i basketball, og natten til onsdag dansk tid hjemtog Los Angeles Dodgers World Series-titlen i baseball, som er mesterskabet i Major League Baseball (MLB). Det skete, da holdet i den sjette af maksimalt syv finalekampe mod Tampa Bay Rays vandt med 3-1 og dermed bragte sig foran 4-2 i serien. Dodgers er ellers ikke forvænt med at triumfere i slutkampen. Både i 2017 og 2018 tabte man finaleserien, og holdet er indehaver af en kedelig rekord på den konto. 14 gange har holdet stået som taber i World Series, hvilket er rekord i ligaen. Det er dog også blevet til syv finalesejre, senest tilbage i 1988 inden nattens triumf.

Motorsport. Mens Kevin Magnussen er færdig i formel 1 efter indeværende sæson, får franskmanden Pierre Gasly endnu en sæson i klassen. På Twitter bringer han selv meddelelsen om, at han har forlænget sin kontrakt med Alpha Tauri for endnu en sæson. Gasly har haft en fremragende sæson for det italienske hold, og han vandt sensationelt årets grandprix på Monza. Gasly ligger øjeblikkeligt n. 9 i VM-stillingen.