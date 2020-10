Barcelonas præsident træder tilbage med en bombe, inden Real Madrid redder æren i overtiden

Champions League Aftenens kampe Gruppe A Lokomotov Moskva - Bayern München 1-2 0-1 Leon Goretzka (13) 1-1 Anton Miranchuk (70) 1-2 Joshua Kimmich (79) Atletico Madrid - Red Bull Salzburg 3-2 1-0 Marcos Llorente (29) 1-1 Dominik Szoboszlai (40) 1-2 selvmål af Felipe (47) 2-2 og 3-2 Joao Felix (52 og 86) Gruppe B Shakhtar Donetsk - Inter 0-0

Bor. Mönchengladbach - Real Madrid 2-2 1-0 og 2-0 Marcus Thuram (33 og 56) 2-1 Karim Benzema (87) 2-2 Casemiro (90+3) Gruppe C FC Porto - Olympiacos 2-0 1-0 Fabio Vieira (11) 2-0 Sárgio Oliveira (85) Marseille - Manchester City 0-3 0-1 Ferran Torres (18) 0-2 Ilkay Gündogan (76) 0-3 Raheem Sterling (81) Gruppe D Liverpool - FC Midtjylland 2-0 1-0 Diogo Jota (55) 2-0 Mohamed Salah (straffe 90+3) Atalanta - Ajax 2-2 0-1 Dudan Tadic (straffe 30) 0-2 Lassina Traoré (38) 1-2 og 2-2 Duván Zapata (54 og 60)





Fodbold. For anden uge i træk måtte Real Madrid jagte i en Champions League-kamp. Efter 2-3-nederlaget mod Shakhtar Donetsk i sidste uge var Real Madrid nede med 0-2 ude mod Borussia Mönchengladbach, men Karim Benzema i 87. minut og Casemiro i det tredje tillægsminut sikrede de spanske mestre 2-2. Også Atlético Madrid var bagud, inden det blev 3-2 hjemme over Salzburg på to mål af Joao Felix. Med Liverpools 2-0-sejr over FC Midtjylland var der fuldt udbytte til aftenens engelske klubber, da Manchester City vandt 3-0 ude mod Marseille. Christian Eriksen kom på banen i det sidste kvarter, da Inter spillede 0-0 i Ukraine mod Shakhtar.

Fodbold. FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu droppede endnu en bombe af en nyhed på et pressemøde, hvor han tirsdag aften også annoncerede sin afgang som klubbens præsident. Han kunne nemlig også fortælle, at FC Barcelona har sagt ja til et tilbud om at spille i en ny europæisk superliga for storklubber. »Jeg kan fortælle jer nogle ekstraordinære nyheder. I går (mandag, red.) accepterede vi et tilbud om at deltage i en fremtidig europæisk superliga, som kan garantere klubben økonomisk stabilitet«, siger Bartomeu ifølge AFP. I sidste uge kunne britiske Sky Sports på baggrund af unavngivne kilder fortælle, at Manchester United og Liverpool også var en del af forhandlingerne om en udbryderliga.

Atletik. Verdensmesteren i 100 meter løb, amerikaneren Christian Coleman, er af Atletikkens Integritetsenhed (AIU) blevet idømt en karantæne på to år for i tre tilfælde ikke at have oplyst korrekt om sine whereabouts i forbindelse med dopingtest. Coleman, der desuden er indehaver af indendørsverdensrekorden i 60 meter løb, er ikke anklaget for at have brugt ulovlig doping, men 9. december sidste år missede han endnu en gang at oplyse om sine såkaldte whereabouts, der er nødvendigt for at han kan blive testet uden for konkurrence. I 2018 og 2019 forbrød han sig ligeledes som reglerne, men dengang gik han fri på en teknikalitet. De to års karantæne gælder med tilbagevirkende kraft fra 14. maj 2020, hvilket vil udelukke amerikaneren fra næste års OL i Tokyo.

Coronavirus. Danmarks Idrætsforbund (DIF) har efter et møde med Kulturministeriet fået udvidet begrebet ’professionel idræt’. Dermed må en lang række sportsgrene alligevel gerne holde den øverste nationale liga åben. Da regeringen fredag sænkede forsamlingsforbuddet til 10 personer fra mandag og fire uger frem, fremgik det, at det ikke omfattede professionel idræt. Professionel idræt var i første omgang defineret efter en atlets indtægtsniveau. Atleten skulle hovedsageligt leve af sin idræt. Men nu fremgår det af DIF’s hjemmeside, at indtægtskravet bortfalder og i stedet udvides begrebet til at omfatte alle DIF-forbunds højeste nationale niveau.

Det vækker glæde hos Volleyball Danmark, hvor man ikke troede på, at den bedste liga for henholdsvis mænd og kvinder måtte spille de næste fire uger. »Vores elite er ikke tidligere blevet defineret som professionel. Den her undtagelse betyder rigtig meget for os. Vi får lov til at afvikle vores bedste række, hvilket vi er rigtigt glade for«, siger direktør hos Volleyball Danmark Jesper Jørgensen ifølge Ritzau.

Cykling. Canadieren Michael Woods (EF) overrumplede med et angreb godt 1 km fra mål sine fire ledsagere i det afgørende udbrud på den 159,7 km lange 7. etape i Vuelta a Espsaña og holdt til mål med et forspring på 4 sekunder til spanierne Omar Fraile (Astana) og 40-årige Alejandro Valverde (Movistar). Indehaveren af den røde førertrøje ecuadorianeren Richard Carapaz (Ineos Grenadier) var en overgang under pres, men klarede skærene takket være fantastisk støtte fra sin costaricanske holdkammerat Andrey Amador.

Fodbold. Præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, er testet positiv for coronavirus, meddeler Fifa. Den 50-årige schweizer er gået i selvisolation med milde symptomer og vil være i karantæne i ti dage.

Cykling. På den første hviledag i Vuelta a Espana mandag blev 684 personer i og omkring det spanske cykelløb testet for coronavirus, og alle testsvar viste sig negative. Sådan lød det på Den Internationale Cykelunions (UCI) hjemmeside tirsdag. Det var godt nyt for løbet, da Spanien ellers er hårdt ramt af coronavirus. I et interview med TV2 Sport gav den danske deltager Michael Valgren (NTT) dog ikke meget for nyheden inden starten på 7. etape tirsdag. »Jeg tror, det er lidt for godt til at være sandt. Men det vidner om, hvor stor indflydelse ASO (løbsarrangøren, red.) har på det her løb. De vil gerne have løbet til Madrid, ligesom de også gjorde det med Touren til Paris«, siger Valgren. Direkte adspurgt af TV2 Sport siger Valgren, at han tror, at Vueltaen fifler med testsvarene.

Håndbold. Finalestævnerne i dansk pokalhåndbold udskydes til juni 2021. Det oplyser Divisionsforeningen Håndbold tirsdag. Det skyldes den usikkerhed, som coronapandemien medfører. »I lyset af de nyeste restriktioner og den store usikkerhed, covid-19 medfører, er det blevet besluttet, at både kvindernes og mændenes Santander Final4, der hvert år trækker tusindvis af tilskuere til, udskydes«, lyder det. I stedet for at afvikle kvindernes finalestævne i starten af det nye år og mændenes til marts vil de blive spillet som punktum for sæsonen i juni. Der bliver tale om to forskellige finalestævner. De endelige datoer meldes ud senere.

Fodbold. Lyngby sender sportschef Birger Jørgensen på ferie i tre uger. Det bekræfter klubbens kommercielle direktør, Kristian Maimann, tirsdag over for Ekstra Bladet. Lyngby ligger placeret næstsidst i Superligaen og har endnu ikke vundet i denne sæson. Søndag skal Lyngby møde FC København i Parken.

Fodbold. Førstemålmanden Jesper Hansen er med i den trup, FC Midtjylland har udtaget til tirsdagens kamp i Champions League ude mod Liverpool. Jesper Hansen blev skiftet ud med en mindre lyskeskade i lørdagens 3-2-sejr ude over Brøndby. Men han er blevet klar nok til at være i spil til kampen. Der skal dog sorteres to spillere fra truppen inden kampstart. FCM-keeperen fortalte forud for Liverpool-kampen, at han har troen på, at midtjyderne kan vise sig flot frem på Anfield.

Coronavirus. I sidste uge fødte den norske håndboldklub Vipers Kristiansand idéen om at spille et par Champions League-kampe mod russiske Rostov-Don på dansk grund for at undgå karantæne, når man returnerede til Norge fra Rusland. Den idé skal dog skrinlægges med det samme, hvis man spørger Danmarks Idrætsforbund (DIF), som på ingen måde har lyst til at gøre Danmark til udenlandske klubbers corona-oase. »Det er politiet og indrejsemyndighederne, som skal vurdere, om en sådan kamp er et indrejseværdigt formål, men det tvivler vi stærkt på, om de juridisk vil gøre«, siger Morten Mølholm, direktør i DIF. »Og vi vil i hvert fald ikke kæmpe for, at det er et anerkendelsesværdigt formål«, slår han fast. Spørgsmålet er imidlertid, om DIF overhovedet kan bremse det, hvis det bliver aktuelt.