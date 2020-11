Rødt kort til Nicolai Jørgensen, comeback til Robert Skov og Schmeichel passeret 3 gange

Fodbold. Kasper Schmeichel blev passeret tre gange af Braga, men Leicester fik 3-3 på indskiftede Jamie Vardys udligning i overtiden. Dermed er Leicester sikker på avancement til knockoutfasen i Europa League. Efter at have været smittet med corona fik Robert Skov comeback med en indskiftning fra starten af 2. halvleg, da Hoffenheim på to mål i de sidste 45 minutter vandt 2-0 ude over Slovan Liberec og dermed også er sikker på at gå videre. Robert Skov fik en advarsel, men dem fik Nicolai Jørgensen to af, begge for brug af albuerne i luftdueller, og angriberen blev således udvist efter 48 minutter, da Feyenoord spillede 0-0 ude mod CKSA Moskva. Mads Emil Madsen spillede de første 53 minutter for LASK Linz, der hjemme i Østrig blev besejret 2-0 af Antwerpen. Simon Kjær spillede mod AC Milan 1-1 ude mod en af sine tidligere klubber, Lille, og så vandt Dinamo Zagreb med Rasmus Lauritsen 3-0 ude over Wolfsberger AC.

Foto: Miguel Vidal/Ritzau Scanpix

Fodbold. I en heftig topkamp i 1. division med 12 gule kort vandt Viborg 1-0 over Silkeborg, der nu er 8 point efter førerholdet. Jakob Bonde blev matchvinder efter 9 minutter, da han kontrolleret flugtede i mål på en følt aflevering fra Magnus Kaastrup, men målscoreren fik sin anden advarsel og blev udvist i 90. minut.

Golf. Kun regnen kan tilsyneladende stoppe den for tidens mest brandvarme danske golfspiller, Emily Kristine Pedersen. I sæsonfinalen på Ladies European Tour med det geografitunge navn Andalucia Costa del Sol Open de Espana var Emily Pedersen på en delt 4.-plads, da et tungt regnvejr afbrød spillet, fordi flere greens og fairways stod under vand. Danskeren havde nået 10 huller, der havde givet 2 birdies og 8 pars, og dermed er hun 3 slag efter finnen Sanna Nuutinen, der nåede at færdigspille sin runde.

Golf. Både sidste uges vinder Joachim B. Hansen og 19-årige Nicolai Højgaard var gennem en gevaldig yoyo-runde, da de indledte Alfred Dunhill Championship på den formidable Leopard’s Creek i Sydafrika. Joachim B. Hansen var 3 slag under par efter 6 huller, men så fulgte en bogey på 7., en bold ud i bushen, så han måtte hole et langt putt for dobbeltbogey på 8. og endnu en bogey på 11. Yoyo’en blev halet ind med yderligere tre birdies, så han er på en delt 24.-plads. Nicolai Højgaard var endnu længere nede med, da han var 4 over par efter at have spillet 7 huller, men efter fire birdies ligger han med 1 slag over par nr. 63, mens Benjamin Poke og Lucas Bjerregard har brugt henholdsvis 3 og 4 slag flere.

Fodbold. Danmark kan alligevel gøre brug af sine spillere fra engelske klubber i den sidste kvalifikationskamp til kvindernes EM-slutrunde, som Danmark allerede har kvalificeret sig til. Den engelske regering har lempet sine restriktioner, så Pernille Harder, Nicoline Sørensen, Rikke Sevecke og Stine Larsen kan rejse hjem til Danmark, spille mod Italien og returnere til deres engelske klubber uden at skulle i langvarig karantæne.

Atletik. Den amerikanske verdensmester i 100 meter-løb, Christian Coleman, har appelleret sin straf på to års karantæne til Den Internationale Sportsdomstol, Cas. Coleman fik karantænen for tre gange indenfor et år ikke at have opgivet korrekte oplysninger vedrørende om sine såkaldte whereabouts, så han kunne stå til rådighed for dopingprøver udenfor konkurrence.

Håndbold. GOG’s ligakamp på lørdag mod Fredericia HK er udsat, fordi corona-smitte hos Steven Plucnar og Frederik Clausen har bragt det samlede antal smittede spillere hos GOG op på fem. Desuden er cheftræner Nicolej Krickau smittet.

Helena Elver debuterede på landsholdet for halvanden måned siden. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Håndbold. Helena Elver er ude af EM-turneringen og færdig for denne sæson. Det meddeler hendes klub Odense. 22-årige Helena Elver måtte udgå fra opvarmningen før onsdagens landskamp mod Norge efter et vrid i knæet. Torsdag morgen blev knæet skannet. Elver har pådraget sig en korsbåndsskade og skal opereres. På landsholdet er hun blevet erstattet af Viborg HK’s Laura Damgaard.

Fodbold. Fra torsdag til lørdag vil den afdøde legende Diego Armando Maradonas lig ligge på lit de parade i præsidentpaladset i Buenos Aires, så den argentinske befolkning kan sige et sidste farvel til koryfæet. Det oplyser en talsmand for præsidenten til nyhedsbureauet AFP. Torsdag ventes mindst en million mennesker at gå forbi Maradonas kiste for at sige farvel, oplyser en regeringskilde ifølge avisen The Guardian.

Fans samledes mange steder i Buenos Aires, da det blev kendt, at Maradona var død. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

Fodbold. Fra Napoli, hvor Diego Maradona opnåede store triumfer fra 1984-1991, forlyder det, at San Paolo-stadion nu skal opkaldes efter manden, der i 1987 og 1990 sikrede SSC Napoli klubbens hidtil eneste italienske mesterskaber.