Idrætten slår alarm over hul i værn mod overgreb: »De kan efterlade et spor af triste tilfælde efter sig over en stor del af verden«

Drømmen er et internationalt register.

I kampen for at forhindre dømte seksualkrænkere i at blive trænere for børn og unge i danske sportsklubber ser Morten Mølholm Hansen, direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), det som det nok mest effektive værn. Men han anerkender, at det kan være svært at stable sådan en slags børneattest på tværs af grænser på benene.

»Vi vil gerne gøre alt for at forhindre, at krænkere kommer ind i idrætsforeningerne. Men der er desværre stadig nogle huller. Der er blandt andet nogle problemstillinger, når trænere rykker på tværs af landegrænser, fordi klubberne indhenter børneattester fra det danske register. Så hvis overgrebet eller forbrydelsen er sket i udlandet, vil det ikke fremgå i Danmark«, siger Morten Mølholm Hansen og tilføjer: