Grådkvalt Maradona-læge: Jeg er ikke skyldig i hans død

Lægen Leopoldo Luque reagerer med tårer over, at politiet undersøger ham for uagtsomt manddrab i forbindelse med fodboldlegenden Diego Maradonas død.

Det kom frem tidligere søndag, at ’uagtsomt manddrab’ indgik som en del af efterforskningen.

»Vil I vide, hvad jeg har gjort mig skyldig i?«

»I at have elsket ham, i at have taget mig af ham, i at have forlænget hans liv og forbedret det frem til det sidste«, siger Luque ifølge AFP.

Han forklarer, at han gjorde alt, der stod i hans magt for tage sig af den 60–årige Diego Maradona, der døde af et hjertestop.

Burde være kommet på rehabiliteringscenter

Lægen så sig selv som Maradonas ven og betragtede ham mere som en far end som patient.

I begyndelsen af november blev Diego Maradona opereret i hjernen, men han forlod hospitalet 12. november - otte dage efter operationen. Det burde ikke være sket, mener Leopoldo Luque.

»Han burde være kommet på et rehabiliteringscenter. Men det ville han ikke«, siger Lugue og forklarer, at fodboldlegenden var umulig at bestemme over.

Lægen fortæller, at han ikke ved, hvorfor der ikke var en defibrillator i Maradonas hjem, og at det ikke var hans ansvar. En defibrillator kunne måske have forlænget fodboldlegendens liv.

»Jeg er neurokirurg«.

»Jeg tog mig af ham. Jeg er stolt af alt, jeg har gjort. Jeg har intet at skjule«, siger han.

ritzau