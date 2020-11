For Brian Laudrup var Maradona den største - og en kæmpe inspiration

Diego Maradona var en af tidens største fodboldspillere.

Det er Preben Elkjær og Morten Olsen enige om, efter at den argentinske fodboldkunstner onsdag døde af et hjertestop i sit hjem nær Buenos Aires.

Elkjær spillede flere gange over for Maradona i deres fælles tid i Italien. Den tidligere angriber hylder sin tidligere modstander, som nåede sit klubmæssige højdepunkt i Napoli.

»Jeg er glad for, at jeg har nået at opleve ham. Det er virkelig trist, at han er gået bort«, siger Preben Elkjær til B.T.

Adspurgt hvad der helt præcis gjorde den argentinske legende så god, har Elkjær svært ved at begrænse sig.

»Hvad var det, han ikke kunne? Han var fantastisk på banen. Helt fantastisk med bolden. Og man kunne ikke få bolden fra ham. Og derfor blev han også behandlet hårdt af modstanderne, fordi man ikke kunne få bolden fra ham«, siger han.

Morten Olsen mødte ham én gang

Morten Olsen prøvede også at spille over for Maradona. Én gang, mens Maradona spillede i FC Barcelona. Det gjorde indtryk på den tidligere landstræner, som dog ikke mener, at Maradona var en rollemodel uden for banen.

»Man kunne mærke, hvilken spiller han var. Øjnene fortalte os alle, at han var 80’ernes konge, der skabte fantastiske momenter. Han tiltrak tilskuere på stadion, og selv om han havde ti andre holdkammerater, vandt han jo VM i 1986«, siger Morten Olsen til Jyllands-Posten.

»Hver generation har sin store fodboldspiller, og Maradona er blandt de allerstørste«.

Den største for Brian Laudrup

Mens Elkjær og Olsen tøver med at krone Maradona som tidens største inden for sit fag, er Brian Laudrup klar i mælet.

»Han er uden tvivl den største for mig«, siger han til Ekstra Bladet.

»Han var så dygtig, og han var en kæmpe inspiration - både for mig og mange andre. Han var en teknisk troldmand på et helt andet plan, og selv om det er lidt tarveligt at sige over for de andre, så vandt han jo næsten VM på egen hånd«, siger Laudrup.

Diego Maradona blev 60 år.

Ritzau