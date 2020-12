30 år ældre karatetræner gjorde 17-årige Michala fortræd: »Det var altid ham, der tog initiativet. Det var ham, der bestemte«

Den mørkhårede kvinde med de kastanjebrune øjne sidder midt i et univers af historier. Omkring hende er kasser med bøger, stakke af bøger, bunker af bøger med farverige forsider, der fører ind til et utal af verdener. Nogle skærmer mod den grå virkelighed med deres charmerende naivitet. Andre er så realistiske, så dunkle, at de giver et sug i maven.

Det er en kold og klar novemberdag, da Michala Stenstrøm befinder sig på førstesalen af sin mors boghandel centralt i Odense – et lille og skævt rødt hus med brune bjælker og en charme uden lige. Hun sidder i sit sorte tøj blandt fantasi og fakta med en viden om, at hendes egen historie er en af de stærkeste. Og at den er ganske sand.

Den handler om dengang, hun var 17 år gammel, og hendes 30 år ældre karatetræner manipulerede sig til seksuel omgang med den unge pige. Til overgreb. Nu er det mere end 10 år siden, men historien lever endnu i hende: