»Det giver ingen mening«: Idrættens vigtige børneattester er blinde for overgreb mod unge

Over flere år havde en midaldrende mandlig træner seksuel omgang med en af sine fodboldpiger. Det begyndte, da hun var 15 år. Det kostede ham et års fængsel at misbruge sin magtposition til at opnå samleje.

Men fordi den slags sager ikke fremgår af de såkaldte børneattester, er det yderst vanskeligt at holde en mand som ham ude af en anden fodboldklub, selv om idrætsorganisationer gerne vil afvise trænere, som er dømt for seksuelle krænkelser af mindreårige.

Eksemplet er nogle år gammelt og viser et problem, som idrætten vil gøre op med. Børneattesterne bruges til at holde folk med domme for krænkelser af mindreårige ude af foreningslivet, men de omfatter udelukkende overgreb mod børn under den seksuelle lavalder. De nævner ikke brud på straffelovens §223 – den såkaldte skolelærerparagraf, der forbyder voksne at have seksuel omgang med unge under 18 år, som de har et betroet ansvar for.