Danske idrætsklubber forsømmer vigtig meldepligt om seksuelle krænkere

Det kom bag på Klaus Arfelt.

Som formand for Holte Tennisklub troede han, at han havde ekspederet en ubehagelig sag ved at fyre en sydamerikansk ungdomstræner, der viste sig at være tidligere dømt for overgreb på en 15-årig tennispige i Norge. Det kom til Klaus Arfelts kendskab, da Politiken og den norske avis VG afslørede det for ham.

Dermed troede han, at sagen var klaret, men det var den ikke, og det var det, der kom bag på ham. Danske foreninger er nemlig forpligtet til at indrapportere den slags til Danmarks Idrætsforbund (DIF), da regelsættet tilsiger, at personer med domme for seksuelle krænkelser af mindreårige i udgangspunktet skal have karantæne fra at arbejde med børn og unge i sportsklubberne.