Preben Elkjær dumper FCM i Champions League

Fodbold. FC Midtjylland har tabt fire kampe på stribe i Champions League og forud for mødet med Atalanta i aften kritiserer TV3’s ekspert Preben Elkjær klubben for ikke at lære af de mange nederlag. »De laver stadig de samme fejl, og det har bare ikke været godt«, siger Elkjær til Ritzau og tilføjer, at midtjyderne i højere grad bør tilpasse sig modstanderen, når taktikken skal lægges.

»Det er ikke en skam at tabe til nogen, der er bedre end en selv. Men jeg synes måske, at man godt kan være lidt kritisk over for måden, de taber på. Man kan måske godt gøre det lidt sværere for modstanderne og så komme hjem med et lidt bedre resultat«. FC Midtjylland spiller mod Atalanta i Bergamo klokken 21.

Motorsport. Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) er testet positiv for coronavirus og går dermed glip af søndagens formel 1-grandprix i Bahrain, hvor han sejrede så sent som i søndags.

Fodbold. Brøndby er kommet til tops i Superligaen ved pænt brug af egne talenter. Det sætter træner Niels Frederiksen stor pris på. »Det er jeg glad for. Det er det, vi har meldt ud. Vi skal have noget mere spilletid til vores egne unge talenter«, siger han til Ritzau og tilføjer: »De skal ikke bare spille, fordi de er vores egne unge talenter, men de skal spille, fordi er dygtige nok. Det har de vist. Lige nu ligger vi nummer et i Superligaen efter ti kampe, og vi har spillet med rigtigt mange af de unge, så de har vist, at de er dygtige nok, så det glæder mig rigtigt meget«.

Fodbold. Randers FC-træneren Thomas Thomasberg er testet positiv med coronavirus. »Randers FC følger protokollerne fra Divisionsforeningen, hvorfor dem, der har været i nær kontakt til Thomas Thomasberg i forbindelse med fredagens kamp mod OB, er blevet isoleret«, skriver klubben. Spillerne testes tirsdag og igen torsdag.

Fodbold. 24. januar 2021 skal der afholdes præsidentvalg i FC Barcelona. Det oplyste klubben mandag. Josep Maria Bartomeu trådte tilbage i slutningen af oktober, da der ikke længere var opbakning fra klubbens medlemmer. Joan Laporta, der var præsident i FC Barcelona 2003-2010, er foreløbigt eneste kandidat.