Superligaens 10. runde 20-årige Lindstrøm sparker både sig selv og Brøndby helt til tops

Kampens sidste 20 minutter blev taktiske, og selvom FCM pressede på til sidst med et par dødbolde, endte opgøret uden scoringer.

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix For anden kamp i træk scorede Alhaji Kamara (th.), der nu har lavet 4 mål i denne sæson for Randers FC.

For anden kamp i træk scorede Alhaji Kamara (th.), der nu har lavet 4 mål i denne sæson for Randers FC. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Randers FC - OB 2-1

1-0 Alhaji Kamara (35) 2-0 Frederik Lauenborg (55) 2-1 Oliver Lund (82)

For første gang i mere end et år vandt Randers FC to kampe i træk i Superligaens grundspil, da OB blev besejret 2-0.

I en særdeles chancefattig 1. halvleg tog Alhaji Kamara bolden fra Oliver Lund og scorede.

I 2. halvleg leverede Oliver Christensen en superredning på en flad afslutning mod det lange hjørne, men kort efter boksede OB-målmanden hårdt presset efter et hjørnespark bolden hen til Frederik Lauenborg, der i sin Superligakamp nummer 78 scorede for første gang, inden Oliver Lund fik reduceret på et kontraangreb, hvor han fik to chancer for at afslutte. (all-)

Ritzau