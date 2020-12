Real Madrid læner sig op af farvel til Champions League efter nyt nederlag

Fodbold. Real Madrid balancerer på kanten af et exit i Champions League allerede efter gruppespillet. Tirsdag tabte storklubben i gruppe B for anden gang til ukrainske Shakhtar Donetsk, der med sejren på 2-0 hjemme sætter sig på andenpladsen og sender Real Madrid ned på tredjepladsen før sidste spillerunde. Nu risikerer Real at være afhængig af andre resultater for at vinde den nødvendige andenplads tilbage. Både Shakhtar Donetsk og Real Madrid har 7 point, men ukrainerne er altså bedst indbyrdes. I gruppe A vandt Salzburg på udebane 3-1 over Lokomotiv Moskva.

Håndbold. De danske kvinder kommer til at se en del til hinanden – og ikke til særlig mange andre – de kommende uger. De skal nemlig leve i total isolation ved håndbold-EM, der skydes i gang den 3. december i de jyske byer Herning og Kolding. Det fremgår af Det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) coronaprotokoller. »Landsholdene kommer til at leve i en totalt isoleret boble uden adgang til omverdenen. Deres liv vil i de næste tre uger være begrænset til den røde zone på deres hotel og på banen«, skriver EHF tirsdag på sin hjemmeside. Den forestående slutrunde har været præget af stor usikkerhed. Først blev Frederikshavn droppet som værtsby på grund af nordjyske coronarestriktioner, og senere måtte også norske Trondheim trække sig.

Håndbold. Kvindernes EM-turnering i Danmark er ramt af et første tilfælde af corona. Det er en rumænsk spiller, der er testet positiv for coronavirus ved ankomsten til Danmark. Det oplyser Det Europæiske Håndboldforbund (EHF). EM starter torsdag, hvor Rumænien efter planen skal møde Tyskland i Kolding. EHF understreger, at spilleren ikke har haft adgang til den såkaldte boble, og at spillerens holdkammerater alle er testet negative – og vil blive testet igen både tirsdag og onsdag.

Håndbold. Tysklands kvindelandshold er rejst til EM-slutrunden i Danmark uden landstræner Henk Groener. Han er i karantæne efter at have været smittet med coronavirus for over to uger siden. Det skyldes, at han fortsat kan smitte andre, selv om han ikke mærker symptomer. Det skriver Det Tyske Håndboldforbund på sin hjemmeside.

Cykling. Michael Skelde er fortid som sportsdirektør på det lukningstruede danske hold Riwal-Securitas. Det bekræfter holdets direktør, Steffen Kromann, over for cykelmediet feltet.dk. Cykelholdet lukker ved årets udgang, hvis der ikke er fundet nye investorer eller hovedsponsorer.

Fodbold. Adskillige spillere og stabsmedlemmer omkring førsteholdet i Premier League-klubben Newcastle er blevet smittet med coronavirus i de seneste dage. Smitteudbruddet er så omfangsrigt, at det har fået fredagens hjemmekamp mod Aston Villa udsat på ubestemt tid. Det skriver Newcastle på sin hjemmeside. Det er den første Premier League-kamp, der udsættes på grund af et stort smitteudbrud efter coronapausen i foråret.

Håndbold. Svenske Josip Cavar skifter fra SønderjyskE til TTH Holstebro fra næste sæson. Den 27-årige målmand har indgået en toårig kontrakt.

Fodbold. Martin Braithwaite kan gøre sig forhåbninger om at starte fra start for Barcelona for tredje kamp i træk, når katalanerne onsdag møder Ferencvaros på udebane i Chamoions League. FC Barcelona sparer nemlig Lionel Messi og den offensive midtbanespiller Philippe Coutinho samt målmand Marc-Andre ter Stegen. Gerard Pique, Sergi Roberto, Ansu Fati og Samuel Umtiti er ude med skader.

Olympisk. Den siddende præsident for Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Thomas Bach, er eneste kandidat, når der skal afholdes IOC-valg i marts 2021. Den 66-årige tysker – OL-guldvinder i fægtning i 1976 – har siddet på posten siden 2013 og kan maksimalt være præsident i 12 år.

Motorsport. Russeren Nikita Mazepin tager skridtet fra formel 2 til formel 1 i 2021, hvor han tiltræder hos Haas-mandskabet. Den 21-årige ligger i øjeblikket nummer 3 i formel 2-klassen. »At blive en Formel 1-kører er en drøm, der bliver til virkelighed for mig«, siger Mazepin til holdets hjemmeside. Mick Schumacher, søn af legenden Michael Schumacher, er nævnt som den anden mulige kører for Haas-holdet. Schumacher fører lige nu formel 2-serien.

Fodbold. Tre sejre på stribe har katapulteret West Ham frem som nummer 5 i Premier League, hvor holdet mandag aften sejrede 2-1 mod Aston Villa, der der imod er gået i stå efter en blændende sæsonstart. Villa har tabt fire af de seneste fem kampe. Mod West Ham misbrugte Ollie Watkins et straffespark i tillægstiden.

Fodbold. Lodtrækningen til 3. runde af FA Cuppen gave tre direkte Premier League-dueller. 2020-vinderne fra Arsenal får besøg af Newcastle, mens de engelske mestre fra Liverpool skal møde Aston Villa på udebane. Wolves og Crystal Palace mødes også i den anden weekend i januar.

Motorsport. Verdensmesteren Lewis Hamilton (Mercedes) er testet positiv for coronavirus og går dermed glip af søndagens formel 1-grandprix i Bahrain, hvor han sejrede så sent som i søndags.

Fodbold. Brøndby er kommet til tops i Superligaen ved pænt brug af egne talenter. Det sætter træner Niels Frederiksen stor pris på. »Det er jeg glad for. Det er det, vi har meldt ud. Vi skal have noget mere spilletid til vores egne unge talenter«, siger han til Ritzau og tilføjer: »De skal ikke bare spille, fordi de er vores egne unge talenter, men de skal spille, fordi er dygtige nok. Det har de vist. Lige nu ligger vi nummer et i Superligaen efter ti kampe, og vi har spillet med rigtigt mange af de unge, så de har vist, at de er dygtige nok, så det glæder mig rigtigt meget«.

Fodbold. Randers FC-træneren Thomas Thomasberg er testet positiv med coronavirus. »Randers FC følger protokollerne fra Divisionsforeningen, hvorfor dem, der har været i nær kontakt til Thomas Thomasberg i forbindelse med fredagens kamp mod OB, er blevet isoleret«, skriver klubben. Spillerne testes tirsdag og igen torsdag.

Fodbold. 24. januar 2021 skal der afholdes præsidentvalg i FC Barcelona. Det oplyste klubben mandag. Josep Maria Bartomeu trådte tilbage i slutningen af oktober, da der ikke længere var opbakning fra klubbens medlemmer. Joan Laporta, der var præsident i FC Barcelona 2003-2010, er foreløbigt eneste kandidat.