Ingen kender omfanget af overgreb i idrætten: Træner blev fyret for upassende sms'er til unge piger. I en ny klub forgreb han sig på en 13-årig

Egentlig var sagen slem nok i sig selv. En træner i 20’erne fik et års betinget fængsel for at have forgrebet sig på en 13-årig pige, som han havde ansvaret for i en fynsk håndboldklub. Desuden havde han krænket yderligere to piger fra sit hold ved at sende dem sms’er med et seksuelt indhold.

Som sagt var sagen slem nok i sig selv. Men samtidig kom det frem, at det ikke var første gang, at han havde overskredet grænsen over for unge håndboldspillere, som han var træner for. En anden klub havde tidligere frataget ham jobbet for at sende upassende sms’er til flere piger på juniorholdet. Den sag blev dog aldrig politianmeldt. Derfor kunne han uden videre fortsætte til en anden klub, hvor han altså siden forgreb sig på en 13-årig pige.

Dommen faldt i 2010, men sagen illustrerer stadig en stor udfordring for idrætten. Den viser, at der er sager om seksuelle krænkelser, som klubberne blot håndterer med en fyring. Den viser, at trænere så kan fortsætte i en anden forening og måske overskride unge menneskers grænser endnu voldsommere. Og den viser, at der forekommer krænkelser, som aldrig bliver en del af nogen officiel statistik, fordi klubberne holder dem internt.