Vidnesbyrd: »Hans træner gik efter træning med ham i bad, hvor begge havde erektion«

Serie

Overgreb i idræt

Politiken sætter fokus på seksuelle overgreb og krænkelser i idrætten samt en række huller i de børneattester, der skal beskytte børn og unge i de danske foreninger.

Hvordan forebygger idrætten krænkelser, kommer sagerne frem i lyset, og hvordan håndteres de, når de gør? For at kunne belyse området vil vi gerne høre fra personer, der har oplevet seksuelle krænkelser i idrætten eller kender til sådanne sager. I så fald kan man uforpligtende kontakte os på mail jlb@pol.dk eller chj@pol.dk

Har du oplevet seksuelle overgreb og har brug for nogen at snakke med? Så kan du for eksempel tage kontakt med dit nærmeste center for voldtægtsofre eller din lokale offerrådgivning – relevante telefonnumre er at finde på voldtaegt.dk og offerraadgivning.dk









