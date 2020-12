Han har drukket for meget Rød Aalborg, sagde vi om Henrik Møllgaards CL-ambition sidste år. Vi blev klogere

Vi var mange, der grinede, da Henrik Møllgaard for godt et år siden proklamerede, at Aalborg Håndbold havde som målsætning at vinde Champions League. Vi slog vores hænder mod lårene, mens vi gættede på, hvor mange flasker Rød Aalborg den 35-årige OL- og VM-guldvinder havde drukket.

Men de selvsamme hænder danner for tiden klappekor for Aalborgs danske mestre. Ligeså udansk som Møllgaards udmelding var, ligeså udanske er de præstationer, som vi får serveret på snart ugentlig basis fra Danmarks repræsentant på Europas fineste håndboldscene.

Onsdag var Aalborg på ny en harpiksklat fra at lave et af de resultater, der sprænger europæiske trommehinder.