Dommerkommentar fik spillere til at udvandre i Champions League-kamp: »Den sorte derovre. Gå hen og identificer ham«

Fodbold. Det var angiveligt en kommentar fra den rumænske fjerdedommer Sebastian Coltescu, der fik spillerne fra Istanbul Basaksehir og Paris SG til at udvandre kort inde i tirsdagens kamp i Champions League. På tv kunne man ifølge Ritzau høre fjerdedommeren i en ordveksling sige om Istanbuls assistentræner Pierre Webó: »Den sorte derovre. Gå hen og identificer ham«.

Derefter kunne Basaksehirs senegalesiske angriber Demba Ba høres beklage sig over for dommeren på engelsk. »Når du nævner en hvid fyr, så siger du aldrig ’denne hvide fyr’. Du siger bare ’denne fyr’. Så når du nævner en sort fyr, siger du så ’denne sorte fyr?«, lød det fra Demba Ba.

Ifølge regelsættet for Champions League taber et hold kampen, hvis det nægter at spille og får desuden en bøde på 250.000 euro, men forbundet valgte undtagelsesvist at se bort fra den sanktion. Kampen færdigspilles fra kl. 18.55 i aften.

Direkte sport i tv Onsdag 9. december TV 2 Sport 20.00 Håndbold: Skjern-Fredericia (m) 3+ 18.55 Fodbold: FC Midtjylland-Liverpool 21.00 Fodbold Gladbach-Real Madrid TV3 Sport 18.55 Fodbold: Ajax-Atalanta 21.00 Fodbold: Inter-Shakhtar Donetsk TV3 Max 17.00 Håndbold: GOG-Tatabanya (m) 21.00 Fodbold: Salzburg-Atlético Madrid Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: Home Nations Series Vis mere

Fodbold. Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær måtte se sine tropper ryge ud af Champions League efter 2-3 på udebane mod Leipzig, der førte 3-0. »Du kan ikke givet et hold en føring på tre mål og forvente at komme tilbage«, siger Solskjær ifølge Reuters. United fortsætter denne sæsons europæiske kampagne i Europa League.

Håndbold. Trods et dansk nederlag til Frankrig i den sidste kamp i den indledende gruppe, så er stregspilleren Kathrine Heindahl fortrøstningsfuld i forhold til de danske medaljeudsigter. »Jeg synes ikke, der er nogen i den anden pulje, som har set skræmmende stærke ud. Det er alle hold, jeg vurderer, vi kan slå, så vi jagter stadig en semifinale, når vi kommer over i mellemrunden«, siger hun til Ritzau.

De danske kvinder indleder mellemrunden mod Sverige fredag kl. 20.30. Spanien er modstanderen søndag, mens nøglekampen mod ubesejrede Rusland spilles på tirsdag.

Fodbold. Den fyrede træner Jonas Dal skal onsdag inden træningen gå den tunge gang og sige farvel til spillerne i AC Horsens. Selv forklarer Jonas Dal, at det har været en udfordring at afløse Bo Henriksen, som i mange år var en succes som træner i klubben. »Det har været en uriaspost. Det har været svært for andre at komme til, og det kulturskifte ville jeg gerne gennemføre«, siger Jonas Dal til Horsens Folkeblad. Horsens ligger næstsidst i Superligaen med 6 point.