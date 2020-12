Kort efter tragedie: Norge slår egen EM-rekord med gammel kending i kassen

Det plejer at være til et VM og ikke et EM, vi ser resultater som dem, Norge for tiden leverer i Kolding. Klodens bedste håndboldnationer kan skøjte hen over håndbold-ulande som Australien, Cuba og Kina, men til EM er sagen anderledes.

Her er de 16 deltagerlande noget mere jævnbyrdige, fordi alle kommer fra det suverænt stærkeste håndboldkontinent. Det troede vi i hvert fald, indtil vi så det norske landshold folde sig ud i disse decemberdage i Herning.

Vores søsterfolk mod nord er gået igennem gruppespillet med en målforskel på plus 40 mål. På tre kampe har Norge altså scoret 40 mål flere end konkurrenterne fra Polen, Tyskland og Rumænien. Lidt let hovedregning fortæller, at det svarer til, at de i gennemsnit har vundet deres kampe med 13,3 mål. Og det er altså mod veletablerede håndboldnationer.