Karakterbogen: Verdens bedste keeper stempler ind i EM-turneringen med storkamp

Med en komfortabel sejr på 28-19 over Montenegro står det danske kvindelandshold i en drømmesituation før den sidste indledende gruppekamp mod Frankrig ved EM.

En sejr over de regerende europamestre sender Danmark videre til mellemrunden med de maksimale 4 point, mens et nederlag i den kamp vil sende holdet over med 2 point.

Baseret på kampen mod Montenegro har det danske hold gode muligheder for at drille franskmændene, selv om der især før pausen blev lavet lidt for mange fejl og satset lidt for meget.