Landstræner: Da vi slår hul, kan vi mærke, at de ikke har mere benzin på tanken

Med den overbevisende sejr på 28-19 over Montenegro er det danske kvindelandshold sikker på at gå videre til mellemrunden med to point, og det kan blive endnu bedre med en sejr på tirsdag over de regerende franske europamestre, for så står EM-værterne særdeles godt med de maksimale fire point.

Både det perspektiv og sejren over de normalt meget genstridige montenegrinere prægede både spillere og landstræner Jesper Jensen ovenpå aftenens anstrengelser i Boxen i Herning.

Særligt et element i den danske sejr var Jesper Jensen glad for, og det var holdets fysiske udtryk, som i sidste ende var nøglen til de to point. Med et overskud af kræfter fik det danske mandskab kørt Montenegro trætte, og det betød, at landstræneren efter pausen kunne fordele spilletiden på hele truppen.