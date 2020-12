Appeldomstol fastholder 9 års fængsel til brasiliansk fodboldstjerne for voldtægt

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 20.30 Håndbold: Danmark-Sverige (k) TV 2 Sport 18.15 Håndbold: Frankrig-Rusland (k) TV 2 Sport X 11.20 Skiskydning: World Cup, sprint (k) 14.10 Skiskydning: World Cup, sprint (m) 20.45 Fodbold: Sassuolo-Benevento TV3 Sport 10.00/14.00 Formel 1: GP Abu Dhabi, træn. 19.00 Fodbold: Randers-Vejle TV3 Max 20.30 Fodbold: Wolfsburg-Frankfurt Xee 21.00 Fodbold: Leeds-West Ham Eurosport 1 11.20/14.10 Skiskydning: World Cup 15.40 Skiflyvning: VM Vis mere

Fodbold. En italiensk appeldomstol opretholder dom på 9 års fængsel til fodboldspilleren Robinho for deltagelse i en gruppevoldtægt tilbage i 2013, skriver AFP. Den 36-årige brasilianer kan appellere dommen igen. Det skal ske inden for 90 dage. Robinho skiftede i år fra Istanbul Basaksehir til sin gamle brasilianske klub Santos, men på grund af pres fra omgivelserne opløste klubben 16. oktober hans kontrakt, da også sponsorer lagde pres på klubben med baggrund i veteranens voldtægtssag. Tidligere i karrieren spillede Robinho for bl.a. Real Madrid, Manchester City og AC Milan.

Fodbold. Træningslejre og testkampe er normalt en fast del af optakten til en slutrunde. Men det er tvivlsomt, om det danske U21-landshold overhovedet når at samles inden EM i marts. Et tætpakket klubprogram levner dårligt tid til samlinger ud over de sædvanlige landsholdsterminer, som der ikke er flere af inden da. Så landstræner Albert Capellas er klar over, at han næppe har sit hold til rådighed mere inden afrejsen til EM. »Jeg taler med forbundet (DBU, red.) om, hvilke muligheder vi har. Hvis vi skal tage direkte til turneringen, vil jeg acceptere det, for sådan er situationen i øjeblikket. Det er vi klar til, og vi vil arbejde på at forberede spillerne bedst muligt efter omstændighederne«, siger Capellas ifølge Ritzau.

E-sport. Den danske Astralis-træner Danny ’zonic’ Sørensen er kåret som ’Bedste Træner’ 2020 ved prisshowet Game Awards. Det fremgår af arrangørens hjemmeside. Begivenheden er natten til fredag blevet streamet fra London. Danny ’zonic’ Sørensen fortalte i forbindelse med sin nominering, at 2020 ikke er gået helt som forventet for det danske tophold. »Vi har ikke vundet det, vi gerne ville i år, men til gengæld har vi arbejdet hårdt på de indre linjer for at få et nyt set-up med flere spillere i truppen til at fungere. Vi er kommet langt, men vi har stadig masser at arbejde med, og ting vi skal forbedre«, sagde Danny ’zonic’ Sørensen.

Golf. De bedste kvindelige danske spillere er tilsyneladende kommet i menneskehænder i årets sidste majorturnering. Man skal således langt ned ad resultatlisten for første runde af US Women’s Open for at finde turneringens tre danske deltagere, der alle har fået en svag start. Den formstærke Emily Kristine Pedersen gik fire slag over par i sin første runde på banen i Houston, Texas. Det er otte slag dårligere end amerikaneren Amy Olson på førstepladsen. Hun er efter første runde på en delt 89.-plads sammen med blandt andre Nanna Koerstz Madsen. Nicole Broch Larsen var to slag dårligere end sine to landsmænd og er nummer 124.