Fodboldfans sætter fut i oprør mod VM i Qatar: Borgerforslag skal tvinge Folketinget til at tage stilling til en boykot

Folketinget skal give Dansk Boldspil-Union (DBU) et politisk mandat til at blive væk fra VM i Qatar. Det mener en gruppe af danske fodboldfans, der nu har stillet et borgerforslag, som skal tvinge landets folkevalgte til at forholde sig til spørgsmålet om, hvorvidt Danmark skal blive være fra slutrunden i efteråret 2022.

»Vi mener ikke, at vi som demokratisk nation, der stræber efter at leve op til globale menneskerettigheder, kan være tjent med, at en af landets mest markante sportslige aktører deltager i slutrunden og blåstempler en diktaturstat som Qatar«, skriver de seks forslagsstillere i borgerforslaget.

Hvis forslaget opnår 50.000 støttetilkendegivelser inden for 180 dage, kan det blive rejst som et beslutningsforslag i Folketinget – og dermed tvinge de politiske partier til at forholde sig til sagen.