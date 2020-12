Dansk tennistalent svinet groft til under kamp: »Det blev for meget for Holger. Han ville ikke spille«

Tennis. 17-årige Holger Rune er færdig ved ITF-turneringen i Antalya efter nederlag til svensk-rumæneren Dragos Nicolae Madaras. 7-5, 6-1 sluttede det til den ikke helt sympatiske Dragos Nicolae Madaras. Holger Rune blev udsat for chikane af ham, beretter hans mor og manager, Aneke Rune. »Han snakkede hele tiden nedladende til Holger. Han kaldte Holger ’lille rotte’«, siger Aneke Rune ifølge Ritzau og tilføjer: »Det blev for meget for Holger. Han ville ikke spille kampen i andet sæt. Det gik i hovedet på Holger, da det blev for usportsligt. Man er rystet, når man sidder uden for banen«.

Fodbold. Det danske U21-landshold har ikke tabte en kamp siden EM-slutrunden i 2019, da det blev til nederlag til Tyskland. Ved EM i 2021 slipper de rødhvide for at møde tyskerne, men skal i stedet krydse klinger i den indledende fases gruppe C med Island, Rusland og topseedede Frankrig. U21-EM afvikles med gruppespil i marts og knockoutfase i maj og juni i Ungarn og Slovenien. For at komme til slutspillet, skal danskerne blive nummer 1 eller 2 i gruppen. I en kvartfinale venter så en af de fire hold fra gruppe A: Tyskland, Holland, Rumænien eller Ungarn. Øvrige grupper, B: Slovenien, Tjekkiet, Italien og Spanien. Gruppe D: Schweiz, Kroatien, Portugal og England.

Fodbold. En særlig statsanklager i Schweiz anbefaler nu, at Fifa-præsident Gianni Infantinos brug af privatfly i forbindelse med en rejse fra Surinam i Sydamerika til Geneve i 2017 bliver efterforsket. Den etiske komité i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) lukkede ellers deres interne sag tidligere i år. Sagens kerne er, at Infantino i 2017 fik grønt lys til at hyre et privatfly for at haste hjem til et vigtigt møde. Et møde, der dog har vist sig at være opdigtet.

Golf. 1. runde af sæsonfinalen på European Tour blev lidt af en nedtur for de danske deltagere. Joachim B. Hansen og Rasmus Højgaard, ligger delt nummer 43 og delt nummer 57 efter den første af turneringens fire runder. De er henholdsvis 7 og 9 slag efter franske Victor Perez, der fører i kampen om førstepræmien på ca. 18 millioner kroner. Englænderen Matthew Fitzpatrick, sydafrikaneren Erik van Rooyen og skotten Robert MacIntyre er et slag efter franskmanden.

Svømning. 26 svømmeklubber har stillet et mistillidsvotum til bestyrelsen i Dansk Svømmeunion. Det sker efter, at bestyrelsen har bakket den tidligere direktør Pia Holmen op til en toppost som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund. De 26 klubber opfordrer bestyrelsen til at trække sig. Sker det ikke, så ønsker svømmeklubberne et nyvalg til samtlige poster i bestyrelsen. Det erfarer TV2 Sport ifølge Ritzau. I 2019 afslørede DR-dokumentar, at der i en årrække var foregået offentlige vejninger af svømmerne, hvor flere led af spiseforstyrrelser. Pia Holmen stoppede i februar 2020 i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten.

Ishockey. Danmarks Ishockey Unions formand, Henrik Bach Nielsen, er ved Vestre Landsret idømt 30 dages betinget fængsel for vold i forening. Men den afgående formand regner ikke med, at dommen får konsekvenser. »Sagen har intet at gøre med mine kvalifikationer som formand«, siger han ifølge Ritzau. Torsdag aften er formanden, dommen og formandens fremtid et punkt på dagsordenen ved et bestyrelsesmøde i Danmarks Ishockey Union. Henrik Bach Nielsen, der i 2021 vil gå efter en toppost i Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), erklærer sig uskyldig i en sag fra værtshuset Old Games Pub i Aalborg i marts 2019.

Fodbold. Torsdagens kamp i kvindernes Champions League i Oslo mellem Vålerenga og Brøndby bliver ikke spillet, da danske spillere skal i karantæne. Beslutningen er truffet af Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), efter at de norske sundhedsmyndigheder har sat de gæstende Brøndby-spillere i corona-karantæne. En Brøndby-spiller afgav i forbindelse med mandagens træning en coronaprøve, der viste sig at være positiv.

Fodbold. Den nye norske landstræner Ståle Solbakken er ved at finde sine nærmeste samarbejdspartnere, og har i dag tilføjet to kendinge fra FC København-tiden til staben. Det drejer sig om den tidligere FCK-forsvarsspiller Brede Hangeland og FCK’s performance-analytiker Andrew Findlay. Hangeland er ansat i en ny støttefunktion som rådgiver og spilleransvarlig.

Fodbold. Paolo Rossi er død. Han blev en legende i 1982, da han blev topscorer og førte Italien til VM-sejr med seks mål. Derudover blev han kåret som turneringens bedste spiller. Han blev 64 år. Det oplyser RAI Sport ifølge Football-Italia.

»Så forfærdelig og trist en nyhed: Paolo Rossi har forladt os«, udtaler tv-vært Enrico Varriale, som hos RAI havde arbejdet sammen med Rossi, der fungerede som medkommentator. »Uforglemmelige Pablito, som fik os alle til at elske sommeren 1982«, lyder det videre fra Enrico Varriale.

Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Her ses Paolo Rossi score i finalen i VM 1982.

Fodboldverdenen begræder tabet af den italienske legende, der blandt andet spillede i Juventus, Milan og Vicenza. Paolo Rossi er natten dansk tid blevet hyldet og mindet på Twitter fra nær og fjern.

Fodbold. Det danske landshold er fortsat det 12. bedste i verden og bedre end store fordboldnationer som Tyskland og Holland. Det fremgår af den opdaterede verdensrangliste fra Det Internationale Fodboldforbund, Fifa. Belgien er verdens bedste fordboldnation for tredje år i træk.

Fodbold. Danske Philip Zinckernagel bliver hyldet som tidens bedste spiller i Norge. Zinckernagel har spillet i flere danske klubber, herunder SønderjyskE, HB Køge og Helsingør, men den 25-årige angriber har fået sit helt store gennembrud i FK Bodø/Glimt, der rangerer øverst i Norges bedste liga, Eliteserien. I denne sæson har Philip Zinckernagel scoret 19 mål og lavet 20 assists. Den norske fodboldekspert Jesper Mathiesen mener ikke, at Norge nogensinde har haft en fodboldspiller, der har præsteret bedre end Philip Zinckernagel.

Foto: Jan Kåre Ness/Ritzau Scanpix

»Philip Zinckernagel har været den bedste spiller i 2020. Det, tror jeg, de fleste folk er enige om. Det har været en fornøjelse at følge ham og hans holdkammerater. Zinckernagel er i al fald den spiller, jeg kan huske, som har spillet den bedste sæson«, siger Jesper Mathiesen.

Badminton. Viktor Axelsen er nomineret til Årets Sportsnavn. Det oplyser Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse. De to andre nominerede til Årets Sportsnavn er fodboldspiller og landsholdsanfører Pernille Harder og banecyklinglandsholdet i 4.000 meter holdforfølgelsesløb.