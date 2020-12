Liverpool har heldet med sig mod oprykker, men panderynkerne er der alligevel

Fodbold. Liverpool må undvære den portugisiske angriber Diogo Jota i op til to måneder. Diogo Jota pådrog sig en knæskade i Champions League-mødet med FC Midtjylland. »Skaden ser værre ud, end vi umiddelbart regnede med«, forklarede Liverpool-manager Jürgen Klopp forud for søndagens møde med Fulham. I det hele taget har Liverpool i denne sæson haft usædvanligt mange skader. Joel Matip blev den seneste i rækken, da han udgik af udekampen mod Fulham, hvorfor midterforsvaret i 2. halvleg bestod af to centrale midtbanespillere – Fabinho og Jordan Henderson. Joachim Andersen fik en advarsel for Fulham, der kom foran, inden en VAR-dom gav mestrene et straffespark som Mohamed Salah lidt sløset konverterede til 1-1 og et point til Liverpool, der dog ikke var nok til at gå forbi Tottenham og erobre førstepladsen.

Overblik: Fodboldresultater og stillinger fra ind- og udland

Fodbold. Southampton sejrede med 3-0 på hjemmebane mod Sheffield United i Premier League, hvor Jannik Vestergaard og co. nu udfordrer storklubberne i toppen. Sheffield er derimod fortsat uden sejr efter 12 kampe, der kun har givet 1 point. Tottenham med Pierre-Emile Højbjerg spillede 1-1 på udebane mod Crystal Palace. Målmanden Vicente Guaita så svag ud, da Harry Kane scorede langt udefra, mens Tottenham-målmand Hugo Lloris ved udligningen tabte bolden, så Jeffrey Schlupp kunne score.

Fodbold. Cristiano Ronaldo scorede to gange på straffespark i 2. halvleg, da Juventus besejrede Genoa på udebane med 3-1. Dermed kravlede Juventus op på fjerdepladsen i Serie A, tre point efter AC Milan.

Foto: Jens Dresling

Håndbold. Nederlaget til Danmark forleden havde fået det svenske kvindelandsholds motivation til at styrtdykke, da det gjaldt opgøret mod Montenegro i mellemrunden ved EM. Montenegro havde teten fra start og scorede nærmest efter behag mod et svensk hold, der stod på hælene. Et decideret sammenbrud truede ved 23-15 til Montenegro, men det lykkedes at undgå den helt store ydmygelse, og sejren til den lille Balkan-stat med danske Kim Rasmussen som landstræner kom til at lyde på 31-25.

Skisport. Den 27-årige slovener Martin Cater stod for en gedigen sensation, da han med startnummer 41 satte bedste tid og dermed sejrede i styrtløbet i franske Val d’Isere. Det var Martin Caters 95. løb i World Cup og hans første podieplacering. Flere af Europas store tv-stationer nåede slet ikke at vise Martin Caters triumf. De havde tilskrevet østrigeren Otmar Striedinger sejren og stoppet transmission fra løbet efter topgruppen med de første 30 løbere havde været i aktion, skriver nyhedsbureauet AP.

Foto: -/Ritzau Scanpix

Fodbold. Rasmus Lauritsen scorede for første gang i den kroatiske liga, da midtstopperen i 82. minut udlignede til resultatet 2-2 i Dinamo Zagrebs udekamp mod Rijeka. Rasmus Lauritsen scorede tidligere i år 6 ligamål for IFK Norrköping, inden den tidligere Vejlespiller skiftede til Dinamo, der spillede sig videre fra gruppespillet i Europa League med en målscore på 9-1. Rasmus Lauritsen var ikke med i sin sidste gruppekamp, da CSKA Moskva med en reducering til 3-1 scorede det første mål mod Dinamo.

Fodbold. Den danske Malmö FF-anfører Anders Christiansen er for andet år i træk kåret som den svenske ligas mest værdifulde spiller. »Jeg vil gerne takke mit hold. Vi har spillet fantastisk fodbold i år, og vi blev mestre«, siger Christiansen ifølge TT.

Fodbold. AaB har en ny cheftræner klar, når holdet indleder forberedelsesfasen til forårssæsonen 4. januar, siger AaB-sportschef Inge André Olsen til Ritzau efter 3-2-sejren mod Lyngby.

Motorsport. Kevin Magnussen (Haas) sluttede i sit foreløbigt sidste formel 1-grandprix som nummer 18 i Abu Dhabi, hvor Max Verstappen (Red Bull) sejrede foran de to Mercedesbiler med Valtteri Bottas og Lewis Hamilton. Med andenpladsen i løbet sikrede Bottas sig også den samlede andenplads efter Hamilton, som for længst har vundet sit syvende verdensmesterskab. Verstappen slutter som samlet treer.

Cykling. Den tredobbelte hollandske verdensmester i cykelcross Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) led et af sine sjældne nederlag i den terrængående disciplin, da han på den mudrede rute i belgiske Gavere måtte tage til takke med andenpladsen 25 sekunder efter et andet exceptionelt multitalent den 21-årige brite Tom Pidcock i sjette afdeling af den gennemgående konkurrence Superprestige. Pidcock, der i 2019 vandt guld ved U23-VM i Bogense og blandt andet også har været juniorverdensmester i enkeltstart på landevejen, ligesom han i år sejrede sammenlagt i U23-udgaven af Giro d’Italia, indleder efter crosssæsonen et nyt kapitel i karrieren, når han tiltræder et job på storholdet Ineos Grenadiers, som han har kontrakt med til udgangen af 2023.

Fodbold. Victor Jensen fik lørdag aften debut på Ajax’ førstehold, da den 20-årige blev skiftet ind med et kvarter tilbage i holdets 4-0-sejr over Zwolle i den bedste hollandske række, Æresdivisionen. Victor Jensen skiftede fra FC Københavns ungdomsafdeling til Ajax’ ditto i sommeren 2017.





Fodbold. Der var kontant afregning i Borussia Dortmund efter lørdagens nederlag på 1-5 på hjemmebane til Stuttgart. Træner Lucien Favre er blevet fyret. Assistenten Edin Terzic er udpeget som afløser i resten af denne sæson. Første opgave er tirsdag på udebane mod Bremen.

Fodbold. Christian Eriksen var for første gang i seks uger i Inters startopstilling og spillede en lille time i storklubbens 3-1-sejr på Sardinien mod Cagliari. Her fik Inter vendt 0-1 til 3-1 med tre scoringer i det sidste kvarter, hvor Eriksen altså ikke længere var på banen.

Fodbold. Den hollandske landsholdsspiller Quincy Promes er lørdag aften blevet anholdt. Ajax-profilen mistænkes for overfald i forbindelse med en episode, hvor et af hans familiemedlemmer blev stukket med kniv. Det oplyser talsmand for Amsterdams politi Jelmer Geerds til det hollandske medie De Telegraaf. Promes sidder nu varetægtsfængslet. Det kan han maksimalt være i tre dage, før den periode eventuelt skal forlænges

Golf. 11 år efter sin første triumf var den 47-årige Lee Westwood tæt på at vinde sæsonfinalen på European Tour igen. I DP World Tour Championship i Dubai måtte den tidligere engelske verdensetter dog se sig slået med et enkelt slag af Matthew Fitzpatrick, der brugte 273 slag. Westwood sejrede til gengæld i den gennemgående sæsonkonkurrence og modtager Harry Vardon Trophy for tredje gang i karrieren. Joachim B. Hansen (287 slag) og Rasmus Højgaard (290) sluttede langt nede i rækkerne.