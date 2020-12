Pokalgyser: FC Midtjylland knockouter FCK og er klar til kvartfinalen

Fodbold. Torsdag aftens sene pokalkamp mellem FC København og FC Midtjylland i Parken måtte efter 1-1 i ordinær spilletid ud i forlængelse, før FC Midtjylland kunne trække sig tilbage til omklædningsrummet som indehaver af en billet til kvartfinalerne. Afgørelsen faldt efter en meget sikker start på straffesparkskonkurrencen fra begge hold, da Nicolai Thomsen kiksede på det 12. straffespark. Sory Kaba på straffe og derefter Jens Stage scorede før straffesparkene i indledningen af første halvleg, og opgøret blev en intens affære med masser af fysiske sammenstød. I kvartfinalen skal FC Midtjylland møde OB i to kampe.

Fodbold. Fremad Amager er klar til kvartfinalerne i den danske pokalturnering. Torsdag sendte 1.-divisionsholdet Brøndby ud med en sensationel sejr på 2-1. Et mål af Samson Iyede få minutter inde i den forlængede spilletid blev afgørende. Selv om de var underdogs, så var det Fremad Amager-spillerne, der åbnede målscoringen cirka midtvejs i første halvleg, da Emmanuel Toku passerede Marvin Schwäbe med et langskud. Efter et hjørnespark var Mikael Uhre manden, der udlignede, før den forlængede spilletid altså sluttede med triumf for hjemmeholdet.

Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix The Best, Fifa's årlige kåring, foregik denne gang som en digital udgave, hvor hovedpersonerne optrådte på skærme.

The Best, Fifa's årlige kåring, foregik denne gang som en digital udgave, hvor hovedpersonerne optrådte på skærme. Foto: Valeriano Di Domenico/Ritzau Scanpix

Fodbold. Det blev ikke Pernille Harder (Chelsea), men engelske Lucy Bronze (Manchester City), der tog titlen som verdens bedste spiller i 2020, da Fifa torsdag aften annoncerede sine årlige kåringer. Hos mændene var det Robert Lewandowski (Bayern München), der løb med titlen foran spillere som Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus) og Virgil van Dijk (Liverpool).

Golf. Nanna Koerstz Madsen indtager andenpladsen i LPGA Tour-turneringen Group Tour Championship efter første runde torsdag. Danskeren gik de 18 huller i seks slag under par, og det placerer hende blot et enkelt slag bag den førende amerikaner Lexi Thompson.

Doping. Rusland bliver udelukket fra internationale sportsbegivenheder i de kommende to år. Det oplyser Den Internationale Sportsdomstol, CAS, i en pressemeddelelse. Dermed kommer Rusland som nation ikke med til store arrangementer som OL i Tokyo næste år, vinter-OL i Beijing i 2022 og VM-slutrunden i fodbold samme år. Russerne kan dog glæde sig over, at straffen er en halvering af den oprindelige sanktion, som for et år siden blev udmålt af Det Internationale Antidopingagentur (Wada). Her lød dommen på fire års udelukkelse. Wada idømte Rusland den hårdere straf, fordi russerne har manipuleret med dopingdata, der blev sendt til Wada fra et laboratorie i Moskva. Ved næste års EM i fodbold, hvor russerne er i gruppe B med bl.a. Danmark, kan nationen godt stille til start, da der ikke er tale om en global begivenhed.

Der er alt andet end begejstring i Danmarks Idrætsforbund (DIF) over CAS-afgørelsen. »Det er jeg ærgerlig over. Der er tale om meget alvorlige forhold, og jeg havde håbet, at CAS havde fulgt Wada’s linje hele vejen. Vi bakkede i sin tid også op om Wada’s afgørelse«, siger DIF’s administrerende direktør, Morten Mølholm, i en pressemeddelelse.

Svømning. Julie Kepp Jensen og Thea Blomsteberg blev med hver tre titler topscorerne ved kortbane-DM i Helsingør, der for kvindernes vedkommende blev afsluttet torsdag, inden mændene svømmer de kommende fire dage. Julie Kepp vandt en tæt duel i 100 meter fri mod Signe Bro, hvor begge forbedrede deres personlige rekorder med mere end et halvt sekund til 52,77 og 52,82 sek. Endnu tættere var det i 50 meter brystsvømning, hvor 0,52 sek. skilte de seks bedste med Thea Blomsterberg som vinder i 31,19 sek. Også 800 m fri blev usædvanlig tæt, inden Maria Grandt med 8.34,66 min. var 31 hundrededele hurtigere end Helene Rosendahl Bach. Amalie Mikkelsen vandt 100 meter medley og Karoline Sørensen sejrede i 200 meter rygcrawl.

Cykling. Han har flere gange forgæves jagtet den helt store triumf i en af de tre grand tours. Men nu skal det være slut med at gå efter de samlede sejre i cykelsportens største løb for Jakob Fuglsang. I hvert fald hvis han selv skal bestemme. Det siger Astana-rytteren i et interview med TV2 Sport. »Hvis det står til mig personligt, kommer jeg ikke til at køre klassement i grand tours i fremtiden. Selvfølgelig kunne det være fedt at nå podiet i en grand tour, men alt hvad der ligger lige udenfor podiet er ikke så interessant for mig længere. Jeg ved, at jeg kan køre mig til en sjetteplads i Giroen eller i Touren, men hvis jeg skal komme på podiet, skal jeg være hundrede procent skarp, og så tror jeg, at mit hold skal være stærkere«, siger den danske cykelstjerne.

Fodbold. Premier League vil teste udskiftninger ved mulige hjernerystelser. Den engelske liga stemte torsdag for at afprøve regel, der giver mulighed for at skifte spillere ud, der frygtes at have pådraget sig en hjernerystelse, skriver flere internationale nyhedsbureauer.

Håndbold. Aarhus United får økonomisk rygstød og fortsætter. Klubben har med hjælp fra sponsorer fået sikret sin fremtid, lyder det i en pressemeddelelse ifølge TV2 Sport.

Håndbold. Landstræner Nikolaj Jacobsen har udtaget truppen til VM i Egypten fra 15. januar 2021, og mange er skiftet ud i forhold til EM-fiaskoen i Malmö tidligere i år. Michael Damgaard, Magnus Bramming, Hans Lindberg, Jannick Green, Niclas Kirkeløkke og René Toft Hansen er således ikke kommet gennem nåleøjet, og Rasmus Lauge er knæskadet. »Der er nogle, der ikke har præsteret lige så godt, som de gjorde før sidste slutrunde. Det er vel egentlig meget naturligt, at der er en udskiftning i tingene«, siger Nikolaj Jacobsen til Ritzau. Til gengæld er den 36-årige playmaker Morten Olsen, der for nylig var tæt på at få amputeret en del af en finger, med i truppen på i alt 20 spillere, der i gruppespillet ved VM, hvor Danmark er forsvarende mester, møder Bahrain, DR Congo og Argentina.

VM-truppen

Målvogtere

Niklas Landin, THW Kiel

Kevin Møller, FC Barcelona

Emil Nielsen, HBC Nantes

Fløjspillere

Magnus Landin, THW Kiel

Emil Jakobsen, GOG

Lasse Svan, SG Flensburg-Handewitt

Johan Hansen, TSV Hannover-Burgdorf

Stregspillere

Anders Zachariassen, GOG

Henrik Toft Hansen, Paris St. Germain Handball

Simon Hald, SG Flensburg-Handewitt

Magnus Saugstrup, Aalborg Håndbold

Bagspillere

Henrik Møllgaard, Aalborg Håndbold

Mikkel Hansen, Paris St. Germain Handball

Morten Olsen, GOG

Mads Mensah, SG Flensburg-Handewitt

Jacob Holm, Füchse Berlin

Lasse Andersson, Füchse Berlin

Nikolaj Øris, Bjerringbro-Silkeborg Håndbold

Mathias Gidsel, GOG

Nikolaj Læsø, Aalborg Håndbold

Fodbold. Den tidligere landsholdsspiller Line Røddik indstiller karrieren. Det oplyser hendes klub, FC Nordsjælland. 32-årige Røddik spillede 132 landskampe og nåede fem klubber i udlandet, inden hun i 2019 helligede sig FCN’s kvindeprojekt. »Kvindefodbolden blomstrer nu, og det gør mig glad at se og opleve, for sådan har det ikke altid været, og jeg havde ikke de samme muligheder, som pigerne har i dag, da jeg var yngre«, siger Line Røddik.