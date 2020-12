16-årig angriber sætter endnu en rekord

Fodbold. Først blev han alle tiders yngste spiller i Bundesligaen, så blev han den yngste aktør i Champions League og fredag aften skrev Dortmund-angriberen Youssoufa Moukoko endnu et lille stykke historie, da han blev den yngste målscorer i Bundesligaen. Dortmund tabte 1-2 i Berlin til Union, men 16-årige Youssoufa Moukoko – født 20. november 2004 – udlignede til 1-1.

Direkte sport i tv Lørdag 19. december TV 2 16.10 Håndbold: GOG-Skjern (m) TV 2 Sport 14.00 Fodbold: Atlético Madrid-Elche 18.00 Fodbold: Sampdoria-Crotone 21.00 Fodbold: Sevilla-Valladolid TV3+ 13.30 Fodbold: Crystal Palace-Liverpool 22.30 Am. fodbold: Denver-Buffalo 02.10 Am. fodbold: Green Bay-Carolina TV3 Sport 15.30 Fodbold: Gladbach-Hoffenheim 18.30 Fodbold: Leverkusen-Bayern M. TV3 Max 13.30 Fodbold: Norwich-Cardiff 18.30 Fodbold: Everton-Arsenal 21.00 Newcastle-Fulham Xee 15.30 Fodbold: Leipzig-Köln Eurosport 1 10.20/11.45 Alpint: World Cup 13.00/14.55 Skiskydning: World Cup 13.40 Langrend: World Cup 19.55 Billard: Snooker, World Grand Prix Eurosport 2 11.10/14.15 Nordisk komb.: World Cup 8.50/11.45/13.10 Kælkning: World Cup TV 2 Sport X 12.45/14.45 Skiskydning: World Cup 16.15 Fodbold: Barcelona-Valencia 18.30 Fodbold: Levante-Real Sociedad 20.45 Fodbold: Parma-Juventus Vis mere

Fodbold. Viborg er efter 16 spillerunder fortsat ubesejret i 1. division. Fredag blev det til en 1-0-sejr i Helsingør, og viborgenserne går til vinterpause som tophold og med 7 point ned til den forkerte side af oprykningsstregen. »Der er ikke noget, som er afgjort endnu. Man kan ikke bruge det til noget, hvis man kun spiller ét godt halvår«, lyder analysen fra cheftræner Jacob Neestrup til klubbens hjemmeside.

Ishockey. 13. januar kan meget vel blive startdatoen for den nye NHL-sæson. NHL og spillerforeningen NHLPA er nået frem til en foreløbig aftale om at tage hul på en forkortet sæson fra den dato. Sæsonen vil bestå af 56 grundspilskampe. Aftalen mangler stadig formelt at blive godkendt af bestyrelserne i både NHL og NHLPA. Divisionerne vil blive anderledes end normalt, for at undgå, at hold rejser på kryds og tværs af landet for at møde hinanden. Der vil blandt andet være en division, som kun indeholder de syv canadiske hold.