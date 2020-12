Frustreret JosÃ© Mourinho: Vi er ikke farlige nok, og vi er ikke ambitiÃ¸se nok

FAKTA Direkte sport i tv Eurosport 1 09.50 Alpint: World Cup 11.00 Alpint: World Cup 12.55 Alpint: World Cup 12.55 Alpint: World Cup 16.15 Skihop: Firebakketurneringen 18.10 Skiskydning: World Cup 18.10 Skiskydning: World Cup 19.25 Skiskydning: World Cup 19.25 Skiskydning: World Cup TV 2 Sport X 01.30 Basketball: Brooklyn-Memphis 02.50 Basketball: Brooklyn-Memphis

Fodbold. »Jeg er frustreret«, siger Tottenhams manager, efter at en føring igen blev sat over styr kort før slutfløjt. »Vi er ikke farlige nok, vi er ikke ambitiøse nok«. Sådan lyder det fra en skuffet José Mourinho, efter at Tottenham søndag satte point til mod Wolverhampton. Wolves udlignede til 1-1 få minutter før tid, og Tottenham har i denne sæson dermed mistet flere point i de sidste ti minutter af kampene end noget andet hold i Premier League. Næste opgave for Mourinho og Tottenham bliver onsdag aften hjemme mod oprykker Fulham.

Dart. Titlen som verdensmester i dart kommer til at skifte ejer. Det står klart, efter at den forsvarende verdensmester, skotten Peter Wright, søndag blev slået ud af VM i 1/16-delsfinalen. I en yderst dramatisk kamp lykkedes det til sidst for en velspillende Gabriel Clemens at vinde 4-3 i sæt. Tyskeren har ellers ikke mange store resultater på cv’et, men han holdt hovedet koldt, da det gjaldt.

Håndbold. Et på alle måder usædvanligt sportsår bliver for håndboldens vedkommende afsluttet med et brag mandag og tirsdag. Her skal den eftertragtede Champions League-pokal uddeles, når der bliver spillet Final 4 i den tyske by Köln. Blandt deltagerne er franske Paris Saint-Germain, der har turneringen som et af sine store mål, men aldrig har formået at løfte trofæet. På holdet har Paris bl.a. Mikkel Hansen og Henrik Toft Hansen. Og holdet er helt klar til at jagte pokalen, siger træner Raul Gonzalez. »Vi har ikke spillet den seneste uge, så vi har haft fået god hvile. Det har også givet os mere tid til at forberede os på semifinalen. Vi har arbejdet på vores forsvar og vores angreb, og vi har forberedt os på forskellige situationer. Vi er alle rigtig motiverede, vi er klar og kan ikke vente med at komme i gang«, siger træneren til Paris’ hjemmeside.

Kansas City Chiefs' Travis Kelce (87) fører bolden frem mod Atlanta Falcons, der blev besejret på Arrowhead Stadium i Kansas City. Foto: Jamie Squire/Ritzau Scanpix

NFL. Kansas City Chiefs får de bedst mulige betingelser for at forsvare sidste sæsons Super Bowl-sejr. Søndag aften dansk tid sikrede holdet nemlig hjemmebanefordel gennem alle slutspilskampe frem mod Super Bowl, såfremt Kansas ikke ryger ud inden. Med 17-14-sejren over Atlanta Falcons er Kansas City sikker på at være det bedste hold i AFC-halvdelen af NFL. Før den sidste grundspilskamp står holdet noteret for 14 sejre og et enkelt nederlag.

Fodbold. Søndagens uafgjort mod West Bromwich Albion føles som et nederlag. Det siger Liverpool-manager Jürgen Klopp efter kampen, der endte 1-1 på Anfield trods tung Liverpool-dominans. Klopp siger, at han forventer en mere disciplineret præstation fra Liverpool, der er tre point foran Everton i tabellen, i onsdagens kamp mod Newcastle United, der er holdets sidste kamp i år. »Det føles som et nederlag, men vi har et point mere end før, så det er helt fint«, siger Klopp til britiske medier. »Drengene er mere vrede end noget andet, fordi de ved, at det ikke var perfekt. Men det er det. Nu skal vi spille den næste kamp om tre dage. Vi er nødt til også at være disciplinerede på en anden måde. Vi er nødt til at gøre begge dele og være offensive, aktive og kreative samt at forsvare. I sidste ende spillede vi uafgjort i en Premier League-kamp. Det kan ske«, siger Klopp.

E-sport. Som det første hold har FC København vundet eSuperligaen to gange. Triumfen i superligaklubbernes digitale mesterskab i konsolspillet Fifa blev sikret ved at vinde 2-1 i kampe over Lyngby Boldklub i finalen.