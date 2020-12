Ultradefensiv taktik giver overraskende point mod Liverpool

Direkte sport i tv Søndag 27. december TV 2 Sport 13.35/15.00 Cykelcross: World Cup 19.30 Ishockey: Herning-Esbjerg TV3+ 22.15 Am. fodbold: Seattle-LA Rams TV3 Sport 17.00 Håndbold: Lemgo-Berlin (m) 19.00 Am. fodbold: Baltimore-Giants Xee 13.00 Fodbold: Leeds-Burnley 15.15 Fodbold: West ham-Brighton 17.30 Fodbold: Liverpool-West Bromwich 20.15 Fodbold: Wolves-Tottenham TV 2 Sport X 21.30 Basketball: LA Clippers-Dallas Vis mere

Fodbold. Med en ultradefensiv taktik fik Sam Allardyce sit første point som West Bromwich-manager med et yderst overraskende resultat på udebane mod Liverpool. Det blev 1-1 efter en særpræget kamp, hvor Liverpool førte 1-0 efter en første halvleg med 82 procents boldbesiddelse. Sadio Mané scorede efter en fremragende brysttæmning på Joel Matips aflevering, men trods målet efter 12 minutter forblev West Bromwich i skyttegraven omkring eget mål. Efter pausen faldt Liverpool i tempo og kvalitet, og det blev straffet i 82. minut, da Semi Ajayi headede udligningen i mål via den ene stolpe.

Leeds vandt derimod 1-0 over Burnley med Patrick Bamford som matchvinder, da han efter 5 minutter med sæsonens 10. mål bankede bolden ind på et straffespark begået mod ham selv af Burnleymålmanden Nick Pope.

Fodbold. Den kommende Atalantaspiller Joakim Mæhle blev på bænken og fik således ikke spilletid i sin afskedskamp for Genk, der spillede 1-1 mod bundholdet Waasland-Beveren i den belgiske liga. Paul Onuachu manifesterede sin rolle som ligatopscorer med sit 15. mål til 1-0, men Aboubakary Koitas frispark fra 25 meter sikrede Waasland-Bevenren det første point i tre kampe.

Ishockey. Efter seks sejre i træk led Aalborg nederlag i topkampen på udebane mod Rungsted, der vandt 3-0 på blandt andet to scoringer af den 35-årige svensker Mattias Persson. En anden svensker, 29-årige Jesper Thörnberg, fik et succesrigt comeback for Herlev, da han var involveret i tre af scoringerne i 4-3-sejren over Rødovre, der ellers førte 3-1 i tredje periode.

Fodbold. Den 27-årige midtbanespiller Mathias Thrane med 40 kampe i Superligaen og en fortid i HIK, AaB, OB, Nykøbing FC og senest Frem skifter til færøske B36 Torshavn.

Fodbold. En 66-årig schweizer har fået den omfattende opgave at få kriseramte Schalke tilbage på vinderkurs. Christian Gross er ansat som Bundesligaklubbens femte træner på to år efter Domenico Tedesco, David Wagner, Manuel Baum samt Huub Stevens, der i to omgang har ageret midlertidig løsning efter fyringer.

Badminton. Kento Momota har vundet det japanske mesterskab for tredje år i træk, men titlen var hans første siden verdensetteren i januar i Malaysia var involveret i en alvorligt trafikulykke, der kostede chaufføren livet. Momota vandt dagens finale over Kanta Tsuneyama med 18-21, 21-12, 21-17. Trods den lange pause er Momota stadig nummer 1 på verdensranglisten på grund af de begrænsede aktiviteter under coronapandemien. »Jeg havde ikke spillet i lang tid, så jeg var lidt nervøs op til kampene. Men jeg tror, at mit spil vil vende tilbage, nu hvor jeg har vundet titlen. Jeg er 70 procent lettet og 30 procent glad«, siger 26-årige Momota til AP.

Tennis. Andy Murray er alligevel med, når det udskudte Australian Open indledes 8. februar. Efter store problemer med en skade i hoften, der har krævet operation og en efterfølgende pausen, er skotten røget ned som nr. 122 på verdensranglisten, men nu har arrangørerne af årets første grandslam-turnering givet ham et wildcard.

Fodbold. FC Barcelona er uden Lionel Messi i årets sidste ligakamp, hjemme mod Eibar tirsdag. Argentineren har på grund af en minde ankelskade fået lov til at forlænge sin juleferie og vender først tilbage til træningen efter kampen, skriver FC Barcelona på twitter.

Cykling. Portugiseren Ruben Guerreiro er under en træningstur med nogle venner blevet ramt af en bil og skal ifølge cyclingnews.com opereres i skulderen.

Dovenskab var ifølge manager Frank Lampard en af årsagerne til, at Tammy Abraham og de øvrige Chelseaspillere tabte til Arsenal. Foto: Julian Finney/Ritzau Scanpix

Fodbold. Chelsea missede en chance for at blande sig helt fremme i toppen af Premier League, da lørdagens Londonopgør mod Arsenal blev tabt 3-1. »Man kan enten gøre det svært for dem eller give dem en lille åbning, og det var det, vi gjorde fra første minut og resten af halvlegen. Det var dovenskab at begå et straffespark og dovenskab at give et frispark, som han sparkede op i hjørnet«, siger Frank Lampard om en 1. halvleg, hvor Alexandre Lacazette på straffespark og Granit Xhaka direkte på frispark havde bragt Arsenal foran 2-0.

Kåring. Kenneth Jonassen har fået trænerprisen fra Team Danmark og Salling Group, hvor badmintonlandstræneren var nomineret sammen med kajaklandstræner Mette Barfod og cheflandstræner i landevejscykling Anders Lund.

Håndbold. Efter at have været smittet med coronavirus er Magnus Landin igen testet negativ, men den 25-årige fløjspiller kommer ikke til at spille for THW Kiel i mandagens Champions League-semifinale mod Veszprém.