Mourinho langer ud efter amatøragtig liga

Fodbold. Tottenham-manager José Mourinho er godt træt af coronasituationen - og Premier League-organisationen. Aflysningen af kampen mod Fulham forleden få timer før kickoff var amatøragtigt, mener portugiseren. »Da jeg trænede U13 og U15 i Portugal for 30 år siden, ankom man til en kamp klokken 09.30, og nogle gange var enten modstanderen eller dommeren ikke mødt op«, siger han ifølge BBC og tilføjer: »Det var voldsomt frustrerende for børnene, som ønskede at spille fodbold, men ikke kunne og først fik det at vide i sidste minut. Det er næsten, hvad der skete for os. Vi var næsten ankommet til stadion, da vi fandt ud, at vi ikke skulle spille«, siger han. Premier League har forklaret klubberne, at den sene beslutning skyldes, at resultaterne af coronatest først var blevet modtaget kort tid forinden.

Fodbold. Manchester United er efter 2-1 i aftes mod Aston Villa a point med Liverpool i toppen af Premier League. Manchester United har nu 33 point. »Jeg tror, at ligaen i denne sæson bliver helt tæt. Vi skal bare arbejde videre og forbedre os som hold. Hver gang, du vinder en kamp, tager du endnu et skridt. Du skal bare akkumulere pointene. De tæller alle det samme«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær ifølge Ritzau.

Fodbold. AC Milan-træner Stefano Pioli ser fortsat Juventus som favorit til at vinde Serie A. AC Milan topper ellers rækken og er hele 10 point foran de forsvarende mestre. »Det er for tidligt at snakke om, at vi skal vinde mesterskabet. Juventus er stadig favorit, for det er et hold, som har vundet ni sæsoner i træk og har mange mestre på holdkortet«, siger Pioli ifølge Ritzau til Reuters. »Vi må heller ikke glemme Inter. I sidste sæson var de bare et point efter Juventus, og de har brugt mange penge på transfermarkedet. Derudover har Inter ingen europæiske forpligtelser i foråret«, tilføjer han. AC Milan har 34 point, Inter er 2’er med 33 point.