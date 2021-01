United dribler uden om Brexit-bøvl og henter kæmpetalent

Fodbold. Den 18-årige ivorianer Amad Diallo har kun 5 optrædener for den italienske klub Atalanta på sit cv, men det har været nok til at overbevise Manchester United om at investere ca. 160 millioner kroner i ham. »Jeg har selv scoutet ham og jeg mener, han er et af de allerstørste talenter overhovedet«, siger United-manager Ole Gunnar Solskjær om den 1,73 høje dribler. Amad Diallos skifte er i øvrigt særligt interessant, da han er den første spiller der hentes til England efter det britiske brud – Brexit – med resten af det europæiske fællesmarked. BBC beretter, at United undgik bureaukratiet og fik godkendt skiftet på mindre end 24 timer.

Fodbold. Den tidligere præsident for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) Sepp Blatter er indlagt på et hospital i Schweiz. Det fortæller Blatters datter, Corinne Blatter Andenmatten, til avisen Blick. Den 84-årige schweizer skulle ikke være i livsfare. »Han får det bedre for hver dag, der går. Men han har brug for tid og hvile«, siger Corinne Blatter Andenmatten, der ikke uddyber, hvad Sepp Blatter fejler.

Direkte sport i tv Fredag 8. januar TV 2 Sport 9.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 19.30 Ishockey: Rungsted-Frederikshavn 22.05 Tennis: Abu Dhabi Open (k) TV3+ 20.45 Fodbold: Aston Villa-Liverpool TV3 Sport 20.30 Fodbold: Gladbach-Bayern Eurosport 1 11.15/14.15 Skiskydning: World Cup 16.10 Skihop: World Cup Eurosport 2 13.05/15.25 Langrend: World Cup 17.50 Freestyle: World Cup 20.45 Fodbold: Wolves-Crystal Palace 00.00 Golf: PGA Tour TV 2 Sport X 14.00 Skiskydning: World Cup sprint (m) 18.30 Tennis: Delray Beach Open (m) 21.00 Fodbold: Celta Vigo-Villarreal 2.00 Basketball: Milwaukee-Utah Vis mere

Fodbold. 45-årige Roberto D’Aversa er tilbage i rollen som cheftræner for Andreas Cornelius i Parma. Træneren, der også var chef fra 2016 til 2020, erstatter den torsdag fyrede Fabio Liverani.

Håndbold. Niklas Landin var blændende mellem stængerne i de danske mænds sejr på 31-28 over Norge i Kolding i aftes. »Det var dejligt at få spillet igen med landsholdet. Jeg er tilfreds med, at vi fik vendt det. Vores anden halvleg opvejer den ekstremt dårlige første halvleg, vi spillede«, siger Niklas Landin til TV2. Norge førte 15-12 ved pausen.

Fodbold. Sønderjyske har fået konstateret sit første tilfælde af corona i superligatruppen. Kantspilleren Rilwan Hassan blev testet positiv og er nu i isolation. Han blev testet i lufthavnen, da han kom retur fra sin vinterferie.