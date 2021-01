Verdens 50 mest værdifulde fodboldspillere: Er han virkelig tre gange så meget værd som Messi?

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo har i mere end et årti været de to mest dominerende figurer på den internationale scene, men de to superstjerner er blevet henholdsvis 33 og 35 år og deres kontrakter i Barcelona og Juventus udløber i 2021 (Messi) og 2022 (Ronaldo).

Af samme årsag skal man et pænt stykke ned på listen fra CIES Football Observatory for at finde argentineren og portugiseren på den dugfriske liste over verdens mest værdifulde spillere netop nu. Messi er nummer 97 med en anslået markedsværdi på 405 millioner kroner, mens Ronaldo er placeret som nummer 131 med en værdi på 353 millioner kroner.

CIES Football Observatory bruger i opgørelsen fra de fem mest pengestærke ligaer blandt andet alder, kontraktlængde, landsholdsstatus, karriereudvikling og naturligvis præstationer som parametre. Med de udgangspunkter peger CIES Football Observatory på Manchester Uniteds 23-årige angriber Marcus Rashford som øjeblikkets mest værdifulde mand på transfermarkedet.