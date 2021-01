Golfledere fyrer Donald Trump som turneringsarrangør

Direkte sport i tv Mandag 11. januar TV 2 Sport 07.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 20.00 Håndbold: Viborg-Nykøbing F. (k) 04.00 Badminton: Yonex Thailand Open Eurosport 1 13.45/19.45 Billard: Snooker, London M. TV 2 Sport X 18.30/20.30 Tennis: Delray Beach (m) 19.00 Fodbold: Elche-Getafe 02.30 Basketball: Dallas-New Orleans TV3 Sport 20.45 Fodbold: Celtic-Hibernian TV3 Max 21.00 Fodbold: Stockport C.-West Ham Vis mere

Golf. Den amerikanske præsident Donald Trumps anlæg Trump Bedminster i New Jersey kommer ikke til at afvikle den prestigefyldte majorturnering PGA i 2021. Det meddeler golforganisationen PGA of America natten til mandag. »Bestyrelsen for PGA of America har ved en afstemning besluttet at udøve retten til at opsige aftalen om at spille 2022 PGA Championship på Trump Bedminster«, skriver organisationens præsident, Jim Richardson, i et tweet. Han tilføjer: »Det er blevet klart, at gennemførelsen af PGA-mesterskabet på Trump Bedminster ville være skadeligt for PGA of Americas omdømme«. Meldingen fra PGA kommer efter at efter at golfsportens ledere i kølvandet på Trump-støtters angreb på den amerikanske kongresbygning i Washington D.C. i sidste uge.

Fodbold. Juventus vandt søndag sin tredje kamp i træk i Serie A, da det blev til 3-1-sejr over Sassuolo. Den form skal helst fortsætte, siger Juve-træner Andrea Pirlo, der kan se sit mandskab være 7 point efter topholdet AC Milan. »Vi har allerede lavet for mange fejl i denne sæson. Efter Milans sejr over Torino (lørdag, red.) forstod vi, at vi havde brug for maksimal koncentration for at få sejren hjem«, siger Pirlo ifølge Ritzau. I søndagens opgør måtte de forsvarende italienske mestre vente helt indtil de sidste ti minutter, før kampen blev afgjort på to scoringer fra Aaron Ramsey og Cristiano Ronaldo.

Amerikansk fodbold. Cleveland Browns sikrede sig natten til mandag dansk tid holdets første sejr i NFL’s slutspil siden 1994. Triumfen kom i hus takket være en fantastisk første quarter, hvor Browns blæste favoritterne fra Pittsburgh Steelers ud af banen med hele 28-0 på vej mod en sejr på 48-37. New Orleans Saints slog Chicago Bears 21-9. Næste runde i slutspillet ser såedes ud: LA Rams-Green Bay, Tampa bay-New Orleans, Cleveland-Kansas, Baltimore-Buffalo.