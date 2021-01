Amerikansk fodbold. Den afgående amerikanske præsident Donald Trump falder i agtelse – også i sportens verden. Mandag fik et af Trumps luksuriøse golfcentre opsagt deres aftale om afviklingen af majorturneringen PGA Championship, og nu har NFL-træneren Bill Belichick, der har kendt Trump i adskillige år, afvist at modtage præsidentens frihedsmedalje. I hvert fald ikke så længe Trump er præsident. Det skriver flere amerikanske medier ifølge Ritzau. Beslutningen er taget i kølvandet på Trump-tilhængeres stormløb på Kongressen i sidste uge. »For nylig blev jeg tilbudt muligheden for at modtage præsidentens frihedsmedalje, hvilket jeg var smigret over på grund af min respekt for den ære, som det er, og fordi jeg beundrer forudgående modtagere«, udtaler New England-træneren Belichick ifølge nyhedsbureauet Reuters og tilføjer: »Efterfølgende skete sidste uges tragiske begivenheder, og beslutningen blev taget om ikke at gå videre med modtagelsen af hædersbeviset«.

Direkte sport i tv Tirsdag 12. januar TV 2 Sport 7.00 Badminton: Yonex Thailand Open 21.30 Fodbold: Atlético Madrid-Sevilla 3.00 Badminton: Yonex Thailand Open TV3 Sport 20.45 Fodbold: Leverkusen-Frankfurt TV3 Max 21.15 Fodbold: Wolves-Everton Xee 21.15 Fodbold: Burnley-Man. United Eurosport 1 13.45/19.45 Snooker: London Masters 17.30 Basketball: EuroCup Eurosport 2 17.50/20.35 Alpint: World Cup 19.00 Snowboard: World Cup TV 2 Sport X 9.00 Tennis: Abu Dhabi Open (k) 19.00 Fodbold: Granada-Osasuna 21.00 Tennis: Delray Beach Open (m) 2.00 Basketball: Houston-LA Lakers Vis mere

Håndbold. Danmark gik sammen med flere europæiske lande om at få tilskuere ud af VM-hallerne i Egypten, siger DHF’s generalsekretær Morten Stig Christensen til B.T. »Vi gik sammen med Norge, Sverige, Tyskland og Østrig i et brev, hvor vi stillede en række seriøse spørgsmål. Derudover fortalte vi, at de europæiske nationer ikke følte sig sikre ved situationen«, siger han til avisen. De egyptiske VM-arrangører havde planer om tilskuere på hvert femte sæde i fire haller til det forestående verdensmesterskab. Men søndag blev den plan droppet. Ifølge Morten Stig Christensen fik spillernes opråb stor betydning for den ændrede beslutning.

Ishockey. Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, insisterer på, at Hviderusland skal beholde VM-værtskabet. Det gav Lukasjenko udtryk for i forbindelse med, at præsidenten for Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF), René Fasel, mandag var i Minsk for at tale med Lukasjenko. »Hvis Det Internationale Ishockeyforbund formår at modstå det uretfærdige pres, så holder vi verdensmesterskabet. Alt afhænger af dig nu«, sagde Lukasjenko henvendt til Fasel ifølge nyhedsbureauet AFP. IIHF og Fasel er under voldsomt internationalt pres for at fratage Hviderusland værtskabet som følge af den politisk ustabile situation i landet, hvor Lukasjenko begår overgreb mod oppositionen. Medværten Letland har allerede meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

Fodbold. Manchester United og Liverpools spillere kom til at hilse på hinanden flere gange i nærmeste fremtid. På søndag er der topbrag i Premier League på Anfield mellem ligaens nummer 1 og 2, og lodtrækningen til FA Cuppens 4. runde kastede også ærkerivalerne i armene på hinanden. United har hjemmebane 23. eller 24. februar. Af andre storklubber kan nævnes, at Manchester City skal møde Cheltenham Town på udebane, mens Chelsea på hjemmebane tager imod Luton. Arsenal skal møde Southampton eller Shrewsbury. Danskerklubben Brentford, der er tophold i Championship, skal på hjemmebane møde Leicester og Kasper Schmeichel.

Håndbold. Viborg HK er alene i spidsen for Bambusa Kvindeligaen. Det blev en kendsgerning, da holdet fra domkirkebyen på hjemmebane vandt med 31-29 over Nykøbing Falster Håndboldklub. Med sejren rykkede Viborg op på 28 point for 16 kampe foran Team Esbjerg og Odense Håndbold, der begge har 26 point for 15 kampe.