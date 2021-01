Landsholdet skal isoleres i den egyptiske elites boble

Egypten har ifølge landets sportsminister fået tre nye pyramider. Ligesom med de tre verdenskendte gravmonumenter i udkanten af Kairo var det forhåbningen, at de nye bygningsværker skulle tiltrække besøgende fra hele verden og styrke Egyptens image.

»De nye arenaer er en kilde til stolthed for alle egyptere«, sagde ministeren for sport og ungdom, Ashraf Sobhi, i et interview i sidste uge med det statslige medie al-Ahram.

I alt kostede det landet, hvis økonomi er sårbar og overbelånt, over en milliard kroner at opføre tre nye sportsarenaer og udbygge en eksisterende. Investeringen gjorde det muligt at få værtsskabet for VM i håndbold i 2021, og det var meningen, at den skulle tjenes hjem igen gennem en succesfuld turnering med håndboldfans fra hele verden.

Derfor har det været helt afgørende for VM-arrangørerne at gennemføre slutrunden til trods for coronapandemien. Til det sidste ønskede de også at give adgang for publikum, selv om de måtte sænke kapaciteten til 20 procent af de nye, dyrebare tilskuerrækker. Først søndag aften – tre dage før åbningskampen spilles ­– accepterede arrangørerne og den egyptiske regering at afholde VM uden fans.