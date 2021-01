Møller er ikke bekymret for rygtet, der aldrig vil dø

Under normale omstændigheder ville det være nærliggende at skrive, at der i øjeblikket foregår vigtige samtaler i kulisserne i Det Europæiske Fodboldforbunds (Uefa) hovedkvarter i schweiziske Nyon.

Men i disse tider er det nok mere præcist at konkludere, at det sker via Teams-møder på computeren i de 55 medlemslande.

Der skal i den kommende tid fastlægges en fordeling af pengestrømme fra de europæiske turneringer for perioden 2021-2024. Og mindst lige så vigtigt skal formaterne i de samme turneringer efter 2024 fastlægges.