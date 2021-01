Brutalt: Europas bedste blamerer sig mod provinshold

Fodbold. En vaskeægte sensation i Tyskland. Mestrene og Champions League-vinderne fra Bayern München er færdige i pokalturneringen efter nederlag på udebane til Kiel fra den næstbedste række. Kiel udlignede til 2-2 i sidste minut af den ordinære spilletid, inden de ordnede Bayern på straffespark. »Det er så meget mere irriterende, at vi indkasserer en udligning til 2-2 i det sidste sekund. Tillykke til Kiel«, siger Bayern-træner Hansi Flick, mens den offensive spiller Thomas Müller mener, Bayern ikke havde heldet med sig. »Det er brutalt at blive sendt ud. Vi er nødt til lige at lade det synke ind«, tilføjer han.

Fodbold. I Spanien skulle der også straffespark til at afgøre opgøret i Super Cuppen mellem Sociedad og Barcelona. Efter 1-1 sejrede Barcelona 3-2 i straffespark i en konkurrence, hvor Sociedad indledte med tre afbrændere.

Direkte sport i tv Torsdag 14. januar DR1 15.30 Håndbold: Hviderusland-Rusland DR2 18.00 Håndbold: Algeriet-Marokko 20.30 Håndbold: Sverige-Nordmakedon. TV 2 Sport 7.00 Badminton: Yonex Thailand Open 18.00 Håndbold: Slovenien-Sydkorea (m) 20.30 Håndbold: Norge-Frankrig (m) 5.00 Badminton: Yonex Thailand Open TV3 Sport 20.00 Fodbold: Twente-Ajax Xee 21.00 Fodbold: Arsenal-Crystal Palace 6’eren 21.00 Fodbold: Real Madrid-Bilbao Eurosport 1 14.20 Skiskydning: World Cup 15.45/19.45 Snooker: London Masters Eurosport 2 13.45 Snooker: London Masters 1.00 Golf: Sony Open TV 2 Sport X 14.15 Skiskydning: World Cup - sprint (k) 20.30 Håndbold: Portugal-Island (m) 1.30 Basketball: Philadelphia-Miami 4.00 Basketball: Denver-Golden State Vis mere

Badminton. Dansk succes i singlerækkerne ved Thailand Open. Rasmus Gemke er i herresingle videre til kvartfinalen med en sejr på 22-20, 21-8 over Khosit Phetpradab fra Thailand, mens Mia Blichfeldt ligeledes er blandt de sidste otte efter 21-12, 21-16 over amerikanske Iris Wang.

Fodbold. Harry Kane lignede efter et fantastisk hovedstødsmål længe en matchvinder mod Tottenham i London-mødet med Fulham, men gæsterne med Joachim Andersen på banen i hele kampen fik udlignet i 74. minut og fik dermed point med sig hjem fra Premier League-kampen.

Basketball. Stjernen James Harden skifter ifølge flere medier til Brooklyn Nets fra Houston Rockets. Skiftet kommer, mindre end et døgn efter at Harden kritiserede sit hold efter et nederlag til Los Angeles Lakers, skriver Ritzau. »Vi er simpelthen ikke gode nok. Jeg har bogstaveligt talt gjort alt, hvad jeg kan«, sagde Harden efter nederlaget på 100-117 til Lakers. Efterfølgende meddelte Houston Rockets, at han var uønsket i klubben.