Belgiske konsulenter har støbt fundamentet, men »det sker ikke ret tit, at man udvikler fodboldspillere bag et skrivebord«

Tobias Thomsens har siden sommeren 2019 været at sørge for, at der bliver trænet og spillet fodbold ud fra samme filosofi på alle ungdomsholdene i 1. divisionsklubben Hobro IK, når nu det en gang igen kan lade sig gøre. Som head of coaching er det hans ansvar, at unge spillere i alle aldre er forberedt på at kunne gøre sig gældende på førsteholdet.

Stillingsbetegnelsen for den sportsligt ansvarlige i en ungdomsafdeling er relativt ny, men stadig mere udbredt i dansk fodbold. Tidligere ville den rolle være varetaget af en talentchef, der i stedet nu typisk ’kun’ varetager de administrative opgaver.

Jobbet som head of coaching har fundet til de danske klubber via det belgiske firma Double Pass, som Divisionsforeningen hyrede til at give talentudviklingen i Danmark et løft. Hobro IK valgte at give Tobias Thomsen den koordinerende sportslige rolle.