Corona banker på: Japans regering afviser historie om aflysning af OL

Olympisk. Det er løgn og latin, at Japans regering skulle have besluttet at aflyse OL i Tokyo på grund af coronavirus. Det siger talsmand for den japanske regering Manabu Sakai fredag, efter at avisen The Times tidligere på dagen skrev, at regeringen i det private har lagt sig fast på at aflyse legene. Avisen citerer et ledende medlem af regeringen, der ikke er navngivet. Den unavngivne kilde siger, at den japanske regering lige nu arbejder på at finde en måde at aflyse OL på uden at tabe ansigt, og at der i stedet arbejdes på at skaffe OL til Tokyo i 2032. »Ingen vil være den første til at sige det, men konsensus er, at det bliver for svært (at afholde OL, red.). Personligt tror jeg ikke på, at det kommer til at ske«, siger regeringskilden til avisen. I en tale fredag i parlamentet siger Japans premierminister, Yoshihide Suga, uden at forholde sig direkte til The Times’ historie, at han stadig er fast besluttet på at afvikle OL.

Fodbold. Liverpools manager, Jürgen Klopp, betegner torsdagens 0-1-nederlag til Burnley som »... et slag i ansigtet« og siger, at han bærer ansvaret for holdets dårlige form. De forsvarende engelske mestre har ikke vundet i de seneste fem Premier League-opgør. Holdet har desuden ikke scoret et eneste mål i de seneste fire og er nu seks point efter Manchester United i toppen af tabellen. »Det er et kæmpe, kæmpe slag i ansigtet. Det er mit ansvar, det er den nemme forklaring«, siger Klopp om kampen mod Burnley, der var Liverpools første liganederlag på hjemmebane i 69 kampe. Ifølge den tyske manager skal kilden til Liverpools nuværende problemer findes i angrebet, hvor normalt målfarlige Mohamed Salah, Roberto Firmino og Sadio Mané er begyndt at skyde med løst krudt.

Liverpool-målmand Alisson og forsvarer Fabinho er gået forkert af hinanden, hvilket har resulteret i et straffespark til liggende Ashley Barnes, der scorede det afgørende mål på Anfield torsdag aften. Foto: Jon Super/Ritzau Scanpix

»Der bliver taget forkerte beslutninger i øjeblikket. På tre indlæg i feltet forsøgte vi at finde en spiller, men mislykkedes. Det er mit job at sørge for, at drengene er i de rigtige positioner, at de føler sig godt tilpas. Vi er nødt til at få styr på tingene, og det skal vi nok«, siger Klopp. Han erkender, at de svigtende resultater på det seneste har påvirket spillernes selvtillid. »Jeg tror, at det er så tydeligt, at jeg ikke engang behøver at tale om det. Man kan se det i specifikke situationer. Det er som om, at 90 procent af det, som drengene altid har gjort, stadig er der, men de afgørende ti procent mangler i øjeblikket«.

Fodbold. Onsdag leverede Real Madrid en lad indsats i pokalturneringen og røg ud til et andenrangshold. Torsdag var FC Barcelona ikke langt fra at lide samme skæbne. Efter to brændte straffespark i ordinær tid måtte catalonierne ud i forlænget spillede ude mod undertippede UE Cornella fra tredjebedste række, før en sejr på 2-0 blev trukket i land. Ousmane Dembélé blev matchvinder med sin scoring kort inde i den forlængede spilletid, mens danske Martin Braithwaite cementerede sejren kort før slutfløjt.

VM-håndbold. Selv om Mathias Gidsel høster ros fra alle sider og tre gange er blevet kåret til kampens bedste spiller ved VM, skal man ikke frygte, at han mister jordforbindelsen. Ifølge landstræner Nikolaj Jacobsen er der ikke behov for at holde den 21-årige slutrundedebutant i specielt kort snor på hotelgangene eller under træningen i Egypten. »Det tidspunkt, hvor han har været mest oppe at køre, og hvor vi var nødt til at pille ham lidt ned, var, da han vandt bordtennisturneringen«, siger Nikolaj Jacobsen med henvisning til den interne turnering, som holdet har fordrevet fritiden med under VM. »Han er en god, ung dreng med benene plantet godt på jorden. Han er stille og rolig, selv om at det går, som det går lige nu«, siger landstræneren.

Fodbold. Kun de danske myndigheder kan ændre på, at det udskudte fodbold-EM for mænd bliver spillet i København. Det siger Martin Kallen, der er direktør for turneringen i Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), til TV3 Sport. I artiklen, som er offentliggjort torsdag aften, forklarer Kallen, at Uefa arbejder på en plan med otte værtsbyer, hvis flere lande skulle melde fra. Her anses København for at være et af de mest sikre steder at spille. »Vi spiller i København, medmindre de danske myndigheder forbyder det«, siger han til TV3 Sport. »Det gælder om at tænke positivt, og det har såvel København som Danmark gjort. Lige nu anser vi København for at være et af de sikre spillesteder på baggrund af den danske regerings håndtering af covid-19, hvorimod vi er bekymrede for London og Glasgow, selv om der lige nu spilles fodbold i begge byer«.