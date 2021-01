Med ny storsejr er de danske verdensmestre tæt på kvartfinalen ved VM

Selv om Danmark i kampens sidste kvarter havde store problemer med at score, så vandt de forsvarende verdensmestre en sikker sejr på 32-23 over Qatar i den første mellemrundekamp ved VM i Egypten og spillede sig dermed tæt på en plads i kvartfinalen.

Sejren om kampens forløb gav det første svar på, hvor godt det danske landshold egentlig er, efter at de tre indledende kampe mod svage modstandere havde været vanskeligt at vurdere.

Bortset fra et 10 minutter langt udfald efter pausen stod Danmark fint distancen, og heller ikke Qatar formåede for alvor at presse Danmark. Der var i perioder tale om rigtig flot dansk angrebsspil i et højt tempo, og det var særligt trioen Mikkel Hansen, danske topscorer med 8 mål, Mads Mensah og Mathias Gidsel, der sørgede for den rigtige fart.

På forhånd var der i den danske lejr blevet talt meget om Qatars Frankis Marzo, og det havde der også været al mulig grund til, for i 1. halvleg var den frygtede storskytte her, der og allevegne.

Han var suverænt omdrejningspunkt på Qatars hold og en spiller, der stort set kunne skyde fra alle lejer og positioner. Desværre for ham skulle han gøre meget af arbejdet selv, da hans holdkammerater ikke levede helt op til hans høje niveau.

Som halvlegen skred frem fik det danske forsvar da også bedre og bedre styr på modstanderen, men selvfølgelig lod en klassespiller som Frankis sig ikke fuldstændig neutralisere.

Det hjalp lidt på det danske forsvars betingelser, at Qatar spillede meget langsomt og satsede på netop Frankis’ skudstyrke.

Efter en lidt sløj kamp mod Argentina viste Niklas Landin i det danske mål stigende formkurve med en lang række redninger, selv om også han havde problemer med at få fat i skuddene fra Frankis. Det var mere, når de andre Qatar-spillere afsluttede, at anføreren var på sin post.

Qatars meget fysiske spillestil fik det danske hold også at mærke, når det gjaldt offensiven, men de store modstandere blev efterhånden kørt godt rundt af Mikkel Hansen & co., der gik sat fin fart på angrebene med Mikkel Hansen, Mads Mensah og Mathias Gidsel i hovedrollerne.

Især Mathias Gidsel i sin blot 7. landskamp var en evig trussel mod Qatars bagerste rækker. Hans hurtighed var en stor force, for den splittede modstanderens defensiv ad, og kom han ikke selv til skud, betjente han medspillerne med en assist, hvilket blandt andet fløjen Magnus Bramming nød godt af.

Også Mikkel Hansen forstod at udnytte svaghederne i Qatars forsvar. Når de blev lidt for afventende eller stod for fladt, opdagede Mikkel Hansen det øjeblikkeligt og kunne på sit skud stort set placerede bolden efter sit eget velbefindende.

Efter en lige indledning på kampen begyndte Danmark med 10 minutter tilbage af 1. halvleg at tage afstand. Med fire mål i træk fik det danske hold fra 11-9 til 15-9, og Mikkel Hansen sluttede effektfuldt af, da han efter spilletidens ophør sendte et frikast direkte i netmaskerne til pauseføringen 17-12.

Om det var Hansens spektakulære scoring, der knækkede Qatar, får vi nok aldrig ført bevis for, men faktum er, at danskerne løb fra de asiatiske mestre straks efter pausen og vandt 2. halvlegs første otte minutter med 6-1.

Foran med 10 mål var kampen afgjort i dansk favør, også selv om Qatar primært på en stribe tekniske danske fejl fik reduceret til 25-19. Det var omkring midtvejs i 2. halvleg at den manglende danske koncentration satte ind og banede vej for fire scoringer fra Qatar på stribe.

Der gik næsten 10 minutter fra Lasse Svan øgede til 25-15 og Magnus Landin fik sat den næste danske scoring ind til 26-19. Det skete på et tidspunkt hvor landstræner Nikolaj Jacobsen havde mistet tålmodigheden med det danske angrebsspil og derfor begyndte at spille 7 mod 6.

I sidste ende var Qatars opblomstring kun et spørgsmål om kosmetik, da sejren ikke reelt var i fare.

Danmark spiller sin anden kamp i mellemrunden lørdag aften, og her er modstanderen Japan.